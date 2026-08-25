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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق جديد لخدمات المستثمرين في بنها

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

أصدر وزير العدل القرار رقم 2972 لسنة 2026 بإنشاء فرع توثيق باسم «فرع توثيق نشاط المستثمرين للخدمات المتميزة بينها»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببنها، ويكون مقره مركز نشاط خدمات المستثمرين، عند تقاطع طريق بنها الحر مع الطريق الدائري الإقليمي، بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

نصت المادة الأولى من القرار على أن «ينشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق نشاط المستثمرين للخدمات المتميزة) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالقليوبية ويكون مقره مركز نشاط خدمات المستثمرين (تقاطع طريق بنها الحر مع الطريق الدائري الإقليمي) بنها - محافظة القليوبية».

ويختص الفرع بأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، وأعمال نشاط المستثمرين طبقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.

وزير العدل فرع توثيق نشاط المستثمرين شهر عقاري طريق بنها الحر الشهر العقاري والتوثيق بنها

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