الحكم على المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالطالبية.. السبت

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 22 أغسطس 2026، الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 2545 لسنة 2025 جنايات الطالبية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 2024، وحتى 7 يناير 2025، انضم المتهم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.