قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم /الثلاثاء/، اعتداءاتها على عدد من البلدات و المناطق الجنوبية، حيث ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في منطقة العريش عند أطراف بلدة حاريص جنوبي لبنان؛ ما أثار حالة من التوتر في المنطقة.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، أطراف بلدتي حداثا وبرعشيت، في قضاء بنت جبيل، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد وأطراف بلدة المنصوري، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق الحدودية والجنوبية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات جوية استهدفت وادي السلوقي، كما نفذ غارة في المنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وعيترون في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع القصف المدفعي و إطلاق النار في عدد من المناطق الجنوبية.

وتزامنت الغارات و القصف مع استمرار التحليق الجوي و الاستطلاع في أجواء الجنوب، فيما تشهد عدد من البلدات الجنوبية اعتداءات إسرائيلية متكررة تشمل القصف المدفعي والغارات الجوية وإطلاق القنابل الصوتية والرشاشات.

تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه المناطق الجنوبية تواجه أضرارا واسعة جراء الاعتداءات المتواصلة، وسط تمسك الأهالي بالبقاء في بلداتهم وقراهم، ومطالبة الدولة اللبنانية بوقف الاعتداءات واحترام الترتيبات القائمة وتهدئة الأوضاع على الحدود.