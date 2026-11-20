كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، كواليس الأجواء التي صاحبت أول فوز للفراعنة في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الاحتفالات التي شهدتها مصر عقب المباراة كانت أكبر مما توقعه، في ظل إقامة اللقاء خلال الساعات الأولى من الصباح.

منتخب مصر

وقال شوبير، خلال حوار مع مجلة «GQ Middle East»، إن كأس العالم يمثل أهمية كبيرة للغاية بالنسبة للمصريين، موضحًا أن إخفاق المنتخب في التأهل خلال محاولات سابقة، رغم الاقتراب من تحقيق الحلم في أكثر من مناسبة، جعل الجماهير تميل إلى الاهتمام بالأندية بصورة أكبر من المنتخب الوطني.

وأضاف أن المشاركة هذه المرة كانت مختلفة ومميزة بالنسبة للبلاد بأكملها، بعدما انتظر المصريون هذه اللحظة طويلًا، مشيرًا إلى أن أفراد المنتخب كانوا يدركون أن مواعيد المباريات ستكون متأخرة بالنسبة للجماهير في مصر.

وأوضح حارس الأهلي أنه توقع ألا تحظى المباريات بنسبة مشاهدة كبيرة، بسبب إقامتها في حدود الرابعة صباحًا، مرجحًا أن يتابعها نحو 40 أو 50% فقط من الجماهير، لكنه فوجئ بعد المباراة بتلقيه عددًا كبيرًا من رسائل التهنئة.

وتابع: «بعد المباراة تلقيت رسائل كثيرة لتهنئتي، وكنت أتساءل: لماذا أنتم مستيقظون؟ لماذا لا تنامون؟ لقد كانت مصر كلها تحتفل».

وأشار مصطفى شوبير إلى أن الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية، كان إنجازًا مهمًا للمنتخب.

واختتم حديثه بالإشارة إلى مواجهة الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، مؤكدًا أن اللعب أمام أحد أعظم المنتخبات في تاريخ كرة القدم يمثل حلمًا لأي لاعب منذ بداية مشواره في اللعبة.