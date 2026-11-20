شارك محمد صلاح، قائد منتخب مصر وطرابزون سبور التركي صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وخطف محمد صلاح الأنظار بلياقة بدنية قوية اثناء أداء التمارين الرياضية.

ويسعى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي طرابزون سبور للتتويج بلقب هداف الدوري التركي وكان آخر هدف أحرزه محمد صلاح أمام ألانيا سبور بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 9 أهداف بعد نهاية الجولة الحادية عشرة للدوري التركي في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري التركي

وجاء ترتيب هدافي الدوري التركي كالتالي :

جيفت أوربان – أميد سبور – 10 أهداف.

محمد صلاح – طرابزون سبور – 9 أهداف.

فيكتور أوسيمين – جالاتا سراي – 9 أهداف.

دوشان فلاهوفيتش – بشكتاش – 9 أهداف.

إلدور شوموردوف – إسطنبول باشاكشهير – 8 أهداف.