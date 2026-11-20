تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية اليوم الجمعة إلى مدينة نيون السويسرية لمتابعه مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 بالاضافه لقرعة ملحق الصعود والهبوط

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أوروبا لتحديد مواجهات الدور ربع النهائي، المقرر إقامتها خلال شهر مارس 2027.

وضمت قائمة المنتخبات المتاهله كل من

فرنسا وبلجيكا عن المجموعة الأولى

وألمانيا وهولندا عن المجموعة الثانية

وإنجلترا وإسبانيا عن المجموعة الثالثة

والبرتغال والنرويج عن المجموعة الرابعة.

ويضم التصنيف الأول لأصحاب المراكز الاولي فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال



بينما يضم التصنيف الثاني المنتخبات صاحبة المركز الثاني، وهي بلجيكا وهولندا وإسبانيا والنرويج.

وتشهد القرعة تحديد أربع مواجهات بين منتخبات التصنيف الأول والثاني

وتقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب حيث تقام مباريات الذهاب والإياب خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس 2027.