رصد برنامج «صباح البلد»، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 53.76 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 58.90 جنيه للشراء و59.30 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعروضة خلال البرنامج.

وتحظى أسعار العملات باهتمام كبير من المواطنين والمستثمرين، في ظل تأثير تحركات سوق الصرف على أسعار السلع والخدمات وتكلفة الاستيراد، إلى جانب ارتباطها بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

أسعار صرف العملات اليوم في مصر

وجاءت أسعار العملات التي رصدها برنامج «صباح البلد» على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 53.76 جنيه للشراء، و53.86 جنيه للبيع.

اليورو: 58.90 جنيه للشراء، و59.30 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 70.54 جنيه للشراء، و70.95 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 14.32 جنيه للشراء، و14.35 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.63 جنيه للشراء، و14.66 جنيه للبيع.

عوامل تؤثر في أسعار صرف العملات

وتتأثر أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري بعدد من العوامل الاقتصادية، التي تحدد حركة العرض والطلب داخل سوق الصرف، ومن أبرزها:

حجم العرض والطلب: زيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل تراجع المعروض منها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

التدفقات الدولارية: تسهم تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي في توفير العملة الأجنبية بالسوق.

الاحتياطي النقدي الأجنبي: يمثل الاحتياطي لدى البنك المركزي أحد العوامل المهمة في دعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية.

السياسة النقدية وأسعار الفائدة: تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والسيولة النقدية في حركة الأموال والاستثمار، بما ينعكس على سوق الصرف.

التطورات الاقتصادية العالمية: تؤثر تحركات الدولار عالميًا وأسعار الفائدة الأمريكية والأحداث الجيوسياسية في أداء العملات المختلفة.