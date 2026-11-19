في إطار اهتمام وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بإثراء المكتبة العربية بالأعمال المعرفية التي تفتح آفاقًا جديدة لاكتشاف التاريخ والثقافات الإنسانية، صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الجبالي، كتاب "الرحالة والأدباء الفرنسيون في النوبة في القرن التاسع عشر"، تأليف وترجمة زينب عباس أحمد، أمين عام اتحاد الصحفيين الأفريقيين.

يأخذنا الكتاب في رحلة أدبية وتاريخية إلى النوبة، مستكشفًا صورتها في كتابات الرحالة والأدباء الفرنسيين خلال القرن التاسع عشر، في قراءة تنطلق من شغف المؤلفة بلغتها الفرنسية وآدابها، ورغبتها في وصل دراستها الأكاديمية بجذورها النوبية. وعبر تتبّع نصوص من زاروا النوبة قبل حملة نابليون وفي أثنائها وبعدها، تتكشف أمام القارئ عوالم أدبية وثقافية متعددة، تتصدرها أسماء بارزة مثل شامبليون، ومارييت باشا، وبيير لوتي، وفلوبير، وجوتييه، إلى جانب عقد مقارنات مع كتابات رحالة آخرين، من بينهم بوركهارت وبلزوني، واستحضار أصوات نوبية معاصرة.

ولا يتوقف الكتاب عند حدود وصف الرحلات أو تسجيل انطباعات أصحابها، بل ينفذ إلى الكيفية التي تشكّلت بها صورة النوبة في المخيلة الأدبية الأوروبية؛ متتبعًا ما امتزج فيها من دهشة الاكتشاف وسحر المكان، وما صاحبها من تصورات استشراقية وحدود في الرؤية، وكيف تحولت مشاهدات الرحالة وتجاربهم إلى نصوص أدبية أسهمت في رسم صورة النوبة لدى القارئ الأوروبي.