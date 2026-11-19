أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام.



جاء ذلك خلال لقاء أجراه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الإعلامي فريد زكريا على شبكة "CNN"، اليوم /الخميس/، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن.



وتناول الوزير، محددات الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية، والدور المصري الداعم لمسار المفاوضات في الأزمة الإيرانية، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تحول دون اتساع رقعة الصراع، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وكذلك قطاع غزة.



كما تناول اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، حيث استعرض الوزير مقومات الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود والتعامل مع التداعيات الناجمة عن التحديات والأزمات الإقليمية المتزايدة، والجهود المبذولة والتقدم الملموس في ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر.