قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي قرار بشأن إيران.

وأضاف ترامب في تصريحات لموقع "أكسيوس" اليوم الخميس، أنه سيرى ما سيحدث بعد بداية العام.

أكسيوس: البيت الأبيض يطلب تقييمات لرد طهران المحتمل

ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة قولها إن البيت الأبيض طلب تقييمات بشأن رد إيران المحتمل على سيناريوهات الضربات الأمريكية.

وأضافت المصادر أن البيت الأبيض استفسر عن خيارات لتجنب رد إيراني مدمر يستهدف منشآت الطاقة في الخليج.

ترامب قد يغير رأيه في أي لحظة

وأشارت المصادر إلى أن ترامب قد يغير رأيه في أي لحظة، وأنه لن يكشف مسبقاً عن خططه لشن هجوم على إيران حتى لو كان ينوي ذلك.