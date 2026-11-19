كشفت رقية السادات ، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن إنها التقت مع خالد الإسلامبولي قاتل والدها في فندق بمكة، "وأول ما شافني جري بسرعة" وحدث ذلك بعد اغتيال والدي بـ 5 سنوات.

وأشارت السادات في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه هناك من يقول إن خالد الإسلامبولي تم إعدامه، وأمه تبحث عن قبره ولا أحد يريد أن يرشدها عن قبره، لأنه لم يعدم من الأساس.

وكان قد تسلّم أمس المهندس جمال السادات، نجل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، "الميدالية الذهبية" للكونجرس الأمريكي، التي مُنحت تكريما لاسم والده، تقديرا لدوره "التاريخي" في إرساء السلام وجهوده في إنهاء الصراع بالمنطقة.

وجرت مراسم تسليم الميدالية خلال احتفالية نظمها الكونجرس الأمريكي بمقره في العاصمة "واشنطن"، مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية، في مناسبة عكست تقدير الولايات المتحدة للإرث السياسي للرئيس الراحل ودوره في دفع مسار السلام بالشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره" للكونجرس الأمريكي، بمناسبة تكريم اسم الرئيس الراحل أنور السادات ومنحه الميدالية الذهبية، مشيرا إلى أن هذا التكريم "يعكس الاعتراف بإرثه التاريخي وما قدمه من جهود لترسيخ السلام".

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه يُقدّر تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل، مؤكدا أن تجربته التاريخية "تُجسّد أهمية السلام والقدرة على تحقيقه عندما تتوافر الإرادة السياسية والشجاعة اللازمة لاتخاذ القرار".

ودعا الرئيس السيسي إلى، استحضار قيمة السلام في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وما تفرضه من تداعيات تتجاوز حدودها لتُؤثر في العالم بأسره.

وتابع الرئيس السيسي: "وعلينا جميعا في هذه الظروف التي تمر بها منطقتنا وتُؤثر على العالم بأكمله، أن نستحضر روح السلام وأثره في منع الصراعات، وتهيئة الأجواء من أجل مستقبل أفضل لكل الشعوب.