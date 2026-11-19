كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة إصابة 28 طالبة بحالات اختناق واحمرار بالعين داخل إحدى المدارس بمنطقة عين شمس بالقاهرة، عقب قيام زميلتهن برش بخاخ تجاههن، ما أثار حالة من القلق بين الطالبات.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت يوم 18 من الشهر الجاري، بعدما أقدمت طالبة على رش بخاخ تجاه زميلاتها داخل المدرسة على سبيل المزاح، ما أسفر عن إصابتهن بحالات اختناق واحمرار بالعين، وجرى نقلهن إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ضبط الطالبة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الطالبة مرتكبة الواقعة، وعُثر بحوزتها على عبوة رذاذ رادع، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، موضحة أنها حصلت على العبوة من والدها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطالبة، وتبين أنه يعمل تاجر خردة، وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال نجلته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.