كشف المهندس مصطفى رزق إبراهيم، مدير عام منطقة آثار المنوفية ورئيس بعثة الحفائر، تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة تل آثار أبوبللو بمحافظة المنوفية، والذي يضم جبانة أثرية تحتوي على عدد كبير من المقابر والدفنات التي تعود إلى أواخر العصر المتأخر والعصر البطلمي وبدايات العصر الروماني.

وقال إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على قناة “MBC مصر2”، إن الكشف الأثري الجديد عبارة عن فناء مفتوح يضم عددًا كبيرًا جدًا من التوابيت الفخارية والتوابيت الحجرية المصنوعة من حجر الجرانيت، إلى جانب دفنات مختلفة بأساليب وطرق متنوعة، وهو ما يعكس ضخامة الجبانة الأثرية.

وأوضح أن الجبانة تنتمي في الأساس إلى مدينة الطرانة القديمة أو قرية ترانوسيس القديمة، التي امتد تاريخها عبر فترات طويلة من التاريخ المصري، بداية من أصول الدولة القديمة وحتى نهاية العصر الروماني المتأخر.

وأضاف أن الكشف يعكس أهمية المنطقة الأثرية، وما شهدته من نشاط خلال فترات تاريخية مختلفة، مؤكدًا أن تنوع أنماط الدفن والتوابيت المكتشفة يبرز ضخامة الجبانة وأهميتها.