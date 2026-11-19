عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وملف التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى جانب مراجعة المعاملات والطلبات المسجلة بمنظومة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار متابعة معدلات الإنجاز والعمل على تذليل المعوقات وتسريع وتيرة العمل بهذه الملفات.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والقرى ونوابهم، ومديري الإدارات الهندسية، وعدد من المسؤولين المعنيين، حيث ناقش محافظ الأقصر نسب التصالح بكل مركز ومدينة على حدة، واستعرض معدلات الأداء وموقف الملفات التي تم الانتهاء منها، والطلبات الجاري العمل عليها، والإجراءات المتخذة لسرعة إنجازها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من جميع ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وفق الجداول الزمنية المحددة، موجهًا بتذليل أي معوقات تواجه المواطنين واللجان المختصة، وسرعة البت في الطلبات المستوفاة، مع تحصيل مستحقات الدولة، والتصدي الحازم لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات وإزالتها في المهد.

كما أكد محافظ الأقصر أهمية المتابعة اليومية والمستمرة لجميع المعاملات والطلبات المسجلة بالمراكز التكنولوجية في مختلف المراكز والمدن، لضمان عدم وجود أي تأخير أو تكدس، وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة سريعة ومنضبطة، مع مراجعة البيانات ومطابقتها بشكل دوري، وإعداد تقارير متابعة منتظمة لقياس نسب الإنجاز وتقييم أداء الوحدات المحلية.

وأكد محافظ الأقصر ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتكثيف جهود العمل والمتابعة الميدانية، بما يسهم في سرعة إنجاز الملفات وتحقيق المستهدفات المقررة، والحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.