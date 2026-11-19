تابع الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أعمال القافلة الطبية العلاجية بوحدة المحاميد بحري التابعة لإدارة أرمنت الصحية، للوقوف على انتظام تقديم الخدمات الطبية والتأكد من توافر أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية والوصول بها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

واطمأن وكيل وزارة الصحة خلال متابعته على سير العمل داخل العيادات المختلفة، وانتظام استقبال المواطنين وتقديم الفحوصات الطبية وصرف العلاج، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من خدمات القافلة وتيسير حصول الأهالي على الرعاية الصحية دون تحمل أعباء الانتقال إلى المستشفيات.

وشهدت القافلة إقبالا من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 510 مواطنين في 7 تخصصات طبية، شملت 112 حالة بالباطنة، و80 بالعظام، و28 بالنساء، و20 بالجراحة، و74 بالجلدية، و96 بالرمد، و100 حالة بالأطفال.

كما قدمت القافلة 508 خدمات لصرف العلاج الدوائي، إلى جانب إجراء 117 تحليلا طبيا و8 فحوصات أشعة، فضلا عن 37 كشفا عشوائيا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة إلى 1183 خدمة، بما يعكس حجم الاستفادة من القافلة وتنوع الخدمات التي وفرتها للأهالي.

وتأتي القافلة تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبمتابعة الدكتورة نهاد نصر الدين، منسق عام القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم الخدمات العلاجية المجانية بالمناطق البعيدة والقرى الأكثر احتياجا، وتخفيف مشقة الانتقال عن المواطنين، وضمان وصول الرعاية الصحية إلى مستحقيها.