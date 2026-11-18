رغم الارتفاعات التي شهدها سعر الدولار علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، فإن متوسط سعره لم يسجل زيادة أكثر من 3 قروش، إذ سجل الآن 53.81 جنيه مقارنة 53.77 جنيه سعر مستهل تداولات البنوك يوم الأحد الماضي.

واصلت أسعار الدولار الأمريكي صعودها أمام الجنيه المصري خلال تعاملات المساء اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك

أسعار الدولار في مصر ختام الأربعاء 18 نوفمبر 2026

سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر في السوق، إذ بلغ الدولار 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.

وجاء بنك نكست وبنك بيت التمويل الكويتي في المركز التالي بسعر 53.78 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، بارتفاع 0.2%.

وسجل الدولار السعر نفسه، 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، في كل من البنك الأهلي المصري وبنك البركة والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والعربي الأفريقي الدولي.

وسجل البنك الأهلي الكويتي 53.77 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي والمصري الخليجي 53.76 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك التعمير والإسكان وقطر الوطني والعقاري المصري العربي 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع.

وسجل كريدي أجريكول 53.73 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

وجاء بنك أبوظبي الأول مصر عند 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، سجل الدولار 53.75 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم

استقر الدولار في إتش إس بي سي عند 53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع دون تغير.

وجاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الأقل سعرًا بواقع 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

أعلى وأقل ومتوسط سعر الدولار اليوم

بلغ أعلى سعر شراء للدولار 53.80 جنيه، بينما سجل أقل سعر بيع 53.77 جنيه.