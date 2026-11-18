أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم العلاقة الزوجية إذا كان الزوجان على خلاف، ورفضت الزوجة إقامة العلاقة بسبب الخصام والزعل بينهما، مؤكدًا أن العلاقة بين الزوجين تقوم على المودة والرضا، ولا ينبغي التعامل معها بمعزل عن الحالة النفسية والإنسانية للطرفين.

حكم العلاقة الزوجية إذا كان الزوجان على خلاف

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن العلاقة الزوجية ليست مجرد أمر مادي، وإنما ترتبط بالمشاعر والوجدان، ولذلك يصعب تصور الإقبال عليها في ظل وجود توتر شديد أو خصام أو تبادل كلمات جارحة بين الزوجين.

وأشار إلى أن الإنسان له مشاعر ونفس قد تكون غاضبة أو راضية ومطمئنة، ومن ثم لا بد من تهيئة الأجواء النفسية المناسبة قبل الإقدام على العلاقة الزوجية، حتى تقوم على المحبة والتفاهم، وليس على استمرار الخلاف والنفور.

وشدد الدكتور علي فخر على أهمية حل الخلافات وتصفية الأجواء بين الزوجين أولًا، والعمل على تهدئة النفوس والتقارب من جديد، مؤكدًا أن معالجة أسباب الخصام والصلح بين الطرفين تمهد لعودة العلاقة الزوجية بصورة طبيعية قائمة على المودة والرحمة.