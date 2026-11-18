وجهت الفنانة نبيلة عبيد، التحية والتقدير للفنان فاروق فلوكس ، قائلة:" إحنا كلنا كنا واقفين ليك وبنصقف لك أثناء تكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي ".

وقالت نبيلة عبيد في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" يا حبيبي منور التليفزيون وسعيدة جدا إني بشوفك وبسمعك يا حبيبي".

وقالت نبيلة عبيد:" دموعي نزلت اول لما شفت فاروق فلوكس بيتكرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ".

واكملت نبيلة عبيد :" أنا سعيدة بالعمل مع فاروق فلوكس في فليم الراقصة والسياسي ".

ولفتت نبيلة عبيد :" فاروق فلوكس ممثل رائع ولما يدخل لوكيشن التصوير بيكون مركز على طول وبيقترح لمصلحة العمل".

