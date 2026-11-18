تعاني كثير من ربات البيوت من انتشار الهاموش داخل المنزل، خاصة في المطبخ وحول سلة القمامة وأحواض النباتات، إذ تظهر هذه الحشرات الصغيرة بأعداد كبيرة وتسبب الإزعاج، وقد يكون التخلص منها صعبا إذا لم يتم التعامل مع مصدر انتشارها.

وهناك مجموعة من الطرق المنزلية البسيطة التي تساعد على التخلص من الهاموش والحد من ظهوره مرة أخرى، دون الحاجة إلى استخدام المبيدات الحشرية بشكل مستمر.

1- استخدام خل التفاح وسائل غسيل الأطباق

يمكن وضع كمية صغيرة من خل التفاح داخل كوب، مع إضافة بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق، ثم تركه بالقرب من الأماكن التي ينتشر فيها الهاموش، إذ تجذب رائحة الخل الحشرات، ويساعد الصابون على احتجازها داخل السائل.

2- التخلص من بقايا الطعام

تعد بقايا الطعام والفاكهة الناضجة من العوامل التي تجذب الهاموش، لذلك ينصح بعدم ترك الأطعمة مكشوفة، والتخلص من بقايا الطعام أولا بأول، مع تنظيف الأسطح باستمرار.

3- تنظيف سلة القمامة

يجب تفريغ سلة القمامة يوميا، وغسلها وتجفيفها جيدا، مع التأكد من إحكام غلق كيس القمامة، لأن بقايا الطعام والرطوبة قد تساعد على جذب الحشرات وتكاثرها.

4- الاهتمام بتنظيف الأحواض والبالوعات

قد تتجمع بقايا المواد العضوية داخل مصارف الأحواض، ما يجعلها بيئة مناسبة لتكاثر بعض أنواع الهاموش، لذلك يجب تنظيف المصارف والاهتمام بإزالة الرواسب المتراكمة داخلها.

5- عدم الإفراط في ري النباتات

تجذب التربة شديدة الرطوبة بعض أنواع الهاموش، خاصة الحشرات التي تتكاثر في تربة النباتات المنزلية، لذلك يفضل ترك سطح التربة يجف بين مرات الري، والتخلص من المياه الراكدة في الأطباق أسفل الأصص.

6- حفظ الفاكهة داخل الثلاجة

يساعد ترك الفاكهة الناضجة مكشوفة على جذب الهاموش، لذلك يفضل حفظ الفاكهة داخل الثلاجة، والتخلص من الثمار التالفة أو شديدة النضج.

7- تركيب سلك للنوافذ

يساعد تركيب السلك على النوافذ والأبواب في تقليل دخول الحشرات الطائرة إلى المنزل، خاصة مع الحرص على إغلاق الفتحات التي يمكن أن تتسلل منها.

نصائح مهمة لمنع عودة الهاموش

للحفاظ على المنزل خاليا من الهاموش، ينصح بالاهتمام بالنظافة اليومية، وعدم ترك المياه راكدة، وتجفيف الأحواض والأسطح، والتخلص من مصادر الرطوبة وبقايا الطعام، لأن القضاء على مصدر تكاثر الحشرات هو الخطوة الأهم لمنع عودتها.

المصدر هيلثي لاين