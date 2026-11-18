روى المطرب عمر كمال موقفًا تعرّض له خلال حضوره حفل زفاف مرتديًا بدلة بيضاء، بعدما اقترب منه أحد الأشخاص من محبيه لالتقاط صورة تذكارية معه، ووضع يده على كتفه تعبيرًا عن حبه، ما تسبب في ترك أثر على بدلته، مؤكدًا أن الموقف جعله يراجع نفسه ويتذكر بداياته قبل الشهرة.

وقال عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه كان يرتدي بدلة بيضاء في أحد الأفراح، عندما طلب منه أحد الأشخاص الذين وصفهم بأنهم من «الناس الشقيانة» التقاط صورة معه، ووضع يده على كتفه بدافع المحبة، وكانت يده متعرقة قليلًا، ما ترك بصمة على البدلة.

وأضاف أن الشيطان وسوس له في تلك اللحظة وشعر بالضيق بسبب ما حدث، لكنه سرعان ما راجع نفسه وتذكر أحلامه القديمة وبداياته البسيطة، قائلًا: «كنت داخل فرح لابس بدلة بيضا، فحد من إخواتي الناس الشقيانة حب يتصور معايا، وحط إيده على كتفي من الحب، كان شغال وإيده عرقانة شويتين، فالبدلة بصمت».

وتابع مستعيدًا حديثه مع نفسه: «الشيطان جالي فاتضايقت، قلت لنفسي: إيه يا اللي كنت بتحلم إن الفكهاني اللي تحت بيتكم يعرفك، لما ربنا كرمك ووصلت تضايق من الناس؟ ده أنت من الغلبان ده وهو اللي عملك».

وأكد عمر كمال أن استحضار مثل هذه المواقف يذكره بأصوله وبالمرحلة التي سبقت نجاحه، ويجعله أكثر حرصًا على عدم التعالي على الناس أو نسيان الظروف التي بدأ منها.