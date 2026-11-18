يعد القمل من أكثر المشكلات المزعجة التى تنتشر بين الطلاب في موسم الدراسة كما يمكن أن تنتقل للكبار.. فما الحل؟!

​توجد طرق عديدة لعلاج القمل لكن في كثير من الأحيان تجرب الأمهات واحدة منها ولا تقضي على هذه الحشرات بشكل نهائي لذا يجب معرفة الطرق الشاملة المناسبة لكل الحالات بجانب النصائح المنزلية.

نكشف لكم في السطور التالية أهم طرق التخلص من القمل مهما كانت شدة انتشاره .

العلاجات المتاحة دون روشتة

​المنتجات القائمة على البيرميثرين

مستحضر مشتق من زهرة الأقحوان، آمن وفعال في قتل القمل الحي ولكنه قد لا يقضي على البيض تماماً، لذا يلزم إعادة العلاج بعد 9 إلى 10 أيام.

​المنتجات القائمة على البايلاثرين وهى مبيدات حشرية طبيعية مناسبة لقتل القمل دون خطورة على البشر .

​ الأدوية الموصوفة من الطبيب

إذا لم تنجح العلاجات العادية فقومى باستحدم دواء ​البينزيل أبنزايد، فهو يقضي على القمل عن طريق حرمانها من الأكسجين.

​الإيفرمكتين أو الإيسبينوساد حيث يقتل القمل الحي والبيض بفعالية بجرعات محددة يصفها الطبيب.

​ التمشيط الرطب

​يعد استخدام مشط أسنان دقيق ومتقارب للغاية على شعر مبلل ومزود ببلسم الشعر طريقة ممتازة وميكانيكية لإزالة القمل وبيضه يدوياً ينصح بتكرار هذه العملية كل بضعة أيام لعدة أسابيع.

​كيف تمنع انتشار العدوى

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اغسل الملابس، أغطية الأسرة، والمناشف المستخدمة في آخر يومين بالماء الساخن اى درجة حرارة 54 مئوية أو أعلى ثم تجفيفها على حرارة عالية وذلك قبل بدء تطبيق العلاج.

​تنظيف الأدوات

انقع الأمشاط والفُرش في ماء ساخن جداً (مغلي تقريباً) لمدة 5-10 دقائق.

​عزل الأشياء غير القابلة الغسل مثل الألعاب المحشوة في عبوة أو أى شيء محكم الإغلاق مثل الكيس البلاستيك لمدة أسبوعين لحرمان القمل من الغذاء وموته.

يجب فحص جميع أفراد الأسرة المقربين ومعالجة المصابين منهم في نفس الوقت لمنع انتقال عدوى القمل مجدداً.