تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في واحدة من أبرز قمم الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما اكتسبت المباراة أهمية كبيرة في ظل الصراع المباشر على صدارة جدول الترتيب، ورغبة كل فريق في توجيه ضربة قوية لمنافسه مع استئناف المسابقة عقب فترة التوقف الدولي.

ولم تعد مواجهات الأهلي وبيراميدز مجرد مباريات تقليدية لحصد النقاط، بعدما تحول الفريق السماوي خلال السنوات الأخيرة إلى منافس مباشر على البطولات المحلية، ونجح في فرض نفسه ضمن القوى البارزة في الكرة المصرية، منذ تحوله من الأسيوطي إلى بيراميدز عام 2018.

وتحمل القمة المرتقبة العديد من العوامل التي تزيد من سخونتها، سواء على المستوى التنافسي أو التاريخي أو الفني، وهو ما يجعلها واحدة من أهم محطات الموسم بالنسبة للفريقين.

صراع الصدارة.. 4 نقاط تشعل المواجهة

يأتي الصراع على قمة الدوري في مقدمة الأسباب التي تمنح المباراة أهمية استثنائية، بعدما حقق بيراميدز الفوز في جميع مبارياته الثماني الأولى، لينفرد بالصدارة برصيد 24 نقطة.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون أن يتلقى أي هزيمة حتى الآن.

ويجعل فارق النقاط الأربع المواجهة بمثابة اختبار حقيقي لطموحات الفريقين، إذ يمنح الفوز الأهلي فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة، بينما يستطيع بيراميدز توسيع الفارق إلى 7 نقاط، وتعزيز موقعه في صدارة المسابقة.

تكافؤ في النتائج.. تاريخ المواجهات يزيد الإثارة

تقدم المواجهات السابقة بين الفريقين مؤشرًا واضحًا على حجم الندية التي باتت تميز لقاءاتهما، حيث خاض الأهلي وبيراميدز 14 مباراة في الدوري المصري منذ ظهور الأخير بهويته الحالية.

وحقق كل فريق 5 انتصارات، بينما انتهت 4 مواجهات بالتعادل، وسجل الطرفان العدد نفسه من الأهداف بواقع 17 هدفًا لكل منهما، وهي أرقام تعكس حالة من التكافؤ الكبير، وتؤكد صعوبة ترجيح كفة طرف على الآخر قبل المواجهة الجديدة.

وتعود جذور المنافسة بشكلها الحالي إلى عام 2018، عندما تحول نادي الأسيوطي إلى بيراميدز عقب دخول استثمارات جديدة، ليبدأ النادي مرحلة مختلفة شهدت التعاقد مع مجموعة من الأسماء البارزة، كان من بينها عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق، وهو ما أضفى على المواجهات بين الفريقين طابعًا تنافسيًا خاصًا.

لماذا يمثل بيراميدز منافسًا صعبًا للأهلي؟

تكشف الأرقام المتعلقة بالمواجهات المباشرة في مختلف البطولات عن تفوق بيراميدز في عدد الانتصارات على الأهلي مقارنة بمواجهاته أمام الزمالك، بعدما نجح في الفوز على الفريق الأحمر 7 مرات، مقابل 3 انتصارات أمام الفريق الأبيض.

ولا تتوقف أسباب صعوبة مواجهات بيراميدز أمام الأهلي عند الأرقام فقط، بل تمتد إلى الجوانب الفنية وطريقة لعب الفريقين.

فغالبًا ما يدخل الأهلي هذه المواجهات برغبة في فرض أسلوبه الهجومي والسيطرة على الكرة، وهو ما قد يترك مساحات خلف خطوطه الدفاعية، يستطيع بيراميدز استغلالها من خلال التحولات السريعة والهجمات المرتدة، في ظل امتلاكه عناصر قادرة على تنفيذ هذا الأسلوب.

وعلى الجانب الآخر، يميل الزمالك في بعض مواجهاته أمام بيراميدز إلى التحفظ الدفاعي والتراجع في بعض الفترات، مع الاعتماد على استغلال المساحات خلف دفاع المنافس، وهو اختلاف في طريقة التعامل التكتيكي قد يفسر جانبًا من تباين نتائج المواجهات.

صراع إثبات الذات.. أكثر من مجرد 3 نقاط

تحمل المواجهة أيضًا أبعادًا معنوية ونفسية تتجاوز حسابات جدول الترتيب، فالأهلي يخوض اللقاء بحثًا عن تأكيد مكانته ومواصلة تفوقه التاريخي، وعدم السماح لمنافسه بفرض واقع جديد في قمة الكرة المصرية.

أما بيراميدز، فينظر إلى المباراة باعتبارها فرصة جديدة لإثبات قدرته على منافسة الأهلي والتفوق عليه، وتأكيد أن المشروع الذي بدأ قبل سنوات تحول إلى قوة كروية حقيقية قادرة على المنافسة على الألقاب الكبرى.

وبين رغبة الأهلي في استعادة صدارة الدوري، وطموح بيراميدز في الابتعاد بالقمة، تبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب المستوى والنتائج، لتصبح واحدة من أهم مباريات الموسم، ليس فقط بسبب النقاط الثلاث، ولكن لما تحمله من رسائل تتعلق بمستقبل المنافسة على لقب الدوري المصري.