التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالسيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك بالمملكة المغربية والوفد المرافق له وبحضور الملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدني المصري وريم عرابى مندوب مصر المناوب لدى مجلس الايكاو، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمي للنقل الجوي (ATConf/7)، المنعقدة بمقر منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الطيران المدني، وتطوير النقل والربط الجوي بين البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أمن وسلامة الطيران، وتحديث البنية التحتية للمطارات، والملاحة الجوية، فضلًا عن التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل ومواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي.

وأكد الدكتور سامح الحفني اعتزازه بعمق العلاقات المصرية المغربية، مشيدًا بجهود المملكة في تطوير قطاع الطيران المدني، ودورها في دعم العمل العربي المشترك، لا سيما استضافتها مقر المنظمة العربية للطيران المدني بالعاصمة الرباط.

وأشار إلى أهمية البناء على ما يمتلكه البلدان من خبرات وإمكانات، وتوسيع مجالات التعاون الفني، خاصة في الربط الجوي والتدريب وتأهيل الكوادر، بما يدعم حركة النقل الجوي ويفتح آفاقًا أوسع للتبادل الاقتصادي والسياحي.

ومن جانبه، أكد السيد عبد الصمد قيوح حرص المملكة المغربية على تعزيز علاقات التعاون مع مصر وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات، مشيدًا بالدور المصري في دعم أنشطة المنظمة العربية للطيران المدني، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتعزيز التعاون بين الدول العربية.

كما استعرض جهود المملكة في دعم المنظمة، مشيرًا إلى بدء إنشاء مقر جديد لها بالعاصمة الرباط، وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز قدراتها المؤسسية ويدعم دورها في تطوير قطاع الطيران المدني العربي.