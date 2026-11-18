قال الإعلامي أحمد موسى إن عشرات الآلاف من الشباب والفتيات يتقدمون سنويا للالتحاق بالقوات المسلحة وأكاديمية الشرطة، في ظل الإقبال الكبير على الانضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، والرغبة في خدمة الوطن.

شباب مصر يتسابقون للالتحاق بالكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا الإقبال يعكس حب الشباب المصري لخدمة بلاده من خلال الالتحاق بالقوات المسلحة أو أكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الذكور والإناث تتقدم للالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وأوضح أن الشباب يتسابقون على الالتحاق بهذه المؤسسات، قائلا: «الإقبال الشديد على الالتحاق بالقوات المسلحة أو أكاديمية الشرطة لأن شبابنا بيحب يخدم في جيشه».

وتابع أن الإقبال لا يرتبط بمواعيد محددة للتقديم، فحتى إذا تقرر قبول دفعة جديدة في منتصف العام الدراسي، ستشهد عمليات التقديم إقبالا كبيرا، مضيفا: «لو طلبوا دفعة في نصف السنة هتلاقي فيه إقبال، والشباب بيحب إنه يخدم في جيشه لأنه عارف إن الجيش هو جيشنا، وفيه تسابق على الالتحاق بالكليات الحربية أو الشرطة».

وأشار موسى إلى أن عمليات الاختيار والقبول تخضع لمعايير دقيقة وآليات للحوكمة، سواء في القوات المسلحة أو أكاديمية الشرطة، مؤكدا أن الاختيار يتم وفق الأفضلية بين المتقدمين.

وقال: «الاختيار في القوات المسلحة أو أكاديمية الشرطة فيه حوكمة والاختيار على الفرازة، واللي متاخدش مش وحش، لكن هما بياخدوا الأفضل».

وأكد أن عدم قبول بعض المتقدمين لا يعني عدم كفاءتهم، وإنما يرتبط بالمنافسة الكبيرة واختيار العناصر الأفضل وفقا للمعايير المحددة للالتحاق بهذه المؤسسات.