لم تعد بعض الورش التقليدية تجد من يتعلم المهنة أو يواصل العمل بها، بعدما تراجعت جاذبية عدد من الحرف أمام أنشطة توفر دخلًا يوميًا دون الحاجة إلى سنوات من التدريب واكتساب الخبرة.

وبينما كانت الورش في الماضي تستقبل الصبية لتعلم النجارة والحدادة والخياطة وصيانة الأجهزة، أصبحت بعض هذه المهن تواجه أزمة في توفير العمالة التي تضمن استمرارها.

التوك توك يستقطب الصنايعية.. لماذا يترك الشباب الورش؟

لم يعد العمل داخل الورش والمصانع الخيار الأول لبعض الشباب، في ظل ما توفره أنشطة مثل قيادة التوك توك من دخل يومي ومرونة في مواعيد العمل، مقارنة بالحرف التي تحتاج إلى تدريب طويل والتزام بساعات عمل محددة.

وفي هذا السياق، أوضح علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن اتجاه عدد من العمالة الحرفية إلى قيادة التوك توك تسبب في تراجع أعداد الصنايعية المهرة داخل الورش والمصانع.

وأشار إلى أن نقص العمالة المدربة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه صناعة الأخشاب والأثاث، مطالبًا بدراسة وضع ضوابط لسن قيادة التوك توك، بما يساعد على الحفاظ على العمالة الحرفية وتشجيع الشباب على الالتحاق بالمهن الصناعية.

ولفت إلى أن نسبة العجز في العمالة بقطاع صناعة الأخشاب تصل إلى 70%، موضحًا أن الأجر اليومي للصنايعي الماهر داخل المصانع يتراوح بين 850 و1150 جنيهًا، بينما يتراوح أجر العامل المساعد بين 500 و600 جنيه.

نقص العمالة يهدد مصانع الملابس والأثاث

ولا تقتصر الأزمة على الورش الصغيرة، بل امتدت إلى قطاعات صناعية تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الفنية، وفي مقدمتها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأخشاب والأثاث.

وقال خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن المصانع تواجه صعوبة في الاحتفاظ بالعمالة المدربة، في ظل انتقال بعض العاملين إلى مصانع أجنبية تقدم رواتب أعلى.

وأشار إلى أن نسبة العجز في العمالة بالسوق تصل إلى نحو 40%، مطالبًا بإنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المصرية وفق احتياجات الصناعات المختلفة، وتوفير فرص عمل جاذبة للشباب داخل القطاعات الإنتاجية.

ووفقًا للبيانات التي أوردها تقرير صحفي عن القطاع، يضم قطاع الملابس الجاهزة نحو 6500 شركة يعمل بها قرابة 2.5 مليون عامل، فيما يوفر قطاع الأخشاب والأثاث نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفق تقديرات الغرفة المعنية بالقطاع لعام 2022.

لماذا لا تكفي زيادة الأجور لإعادة الصنايعية إلى الورش؟

تكشف أزمة نقص العمالة الفنية أن الأجر وحده ليس العامل الحاسم في اختيار الشباب لمهنهم، إذ ترتبط المسألة أيضًا بظروف العمل والاستقرار الوظيفي والتأمينات الاجتماعية والصحية، فضلًا عن فرص التطور المهني.

وتواجه بعض المصانع صعوبة في منافسة البدائل التي توفر دخلًا يوميًا وحرية أكبر في تنظيم ساعات العمل، بينما تحتاج المهن الحرفية إلى سنوات من التعلم والتدرج حتى يصل العامل إلى مستوى الاحتراف.

كما تمثل هجرة العمالة الماهرة إلى الخارج أو انتقالها إلى مصانع أجنبية تحديًا إضافيًا أمام الصناعة المحلية، خاصة عندما لا تستطيع المنشآت المصرية تقديم مستويات الأجور والحوافز نفسها.

حرف تقليدية مهددة بالاندثار.. أزمة تتجاوز التوك توك

ولا تتوقف أزمة المهن القديمة عند نقص العمالة، إذ تواجه بعض الحرف التقليدية خطر تراجع المعرفة والمهارات المرتبطة بها، مع ضعف انتقال الخبرة من جيل إلى آخر.

وأشارت منظمة اليونسكو إلى أن عددًا من الحرف التقليدية في القاهرة التاريخية أصبح معرضًا لخطر التراجع والاختفاء، بسبب نقص برامج التدريب المهني وضعف فرص العمل أمام الشباب، وهو ما دفع إلى تنفيذ مشروع لتوثيق 30 حرفة تقليدية، من بينها نفخ الزجاج، وصناعة المشغولات النحاسية، ونحت الخشب، والخيامية، وتجليد الكتب، وصناعة المنتجات الجلدية.

كما وثقت اليونسكو التحديات التي تواجه حرفة النسيج اليدوي في مصر، ومنها ضعف العائد المادي، والمنافسة مع المنتجات المستوردة، وتراجع اهتمام الأجيال الجديدة بتعلم الحرفة، إلى جانب نقص فرص التسويق والتدريب.

ومن المهن التي اختفت أو تراجعت مع تطور الحياة اليومية مهنة السقّاء، الذي كان ينقل المياه إلى المنازل قبل انتشار شبكات المياه الحديثة، إلى جانب العاملين في صيانة مواقد الكيروسين قبل انتشار مواقد الغاز، وبعض مهن الكي التقليدية التي تراجعت مع انتشار المكواة الكهربائية.

هل يمكن إنقاذ الحرف التقليدية؟

تطرح أزمة نقص الصنايعية تساؤلات حول قدرة الصناعة المصرية على الحفاظ على المهن التي تعتمد على الخبرة العملية، خاصة مع تراجع إقبال الشباب على تعلم الحرف واستمرار انتقال العمالة إلى أنشطة بديلة.

وتبرز الحاجة إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وربط المناهج باحتياجات المصانع والورش، إلى جانب تحسين الأجور وظروف العمل وتوفير التأمينات والحماية الاجتماعية للعاملين.

كما يمثل نقل الخبرة من الصنايعية الكبار إلى الأجيال الجديدة خطوة أساسية للحفاظ على الحرف التقليدية، من خلال برامج تدريب وتلمذة مهنية تتيح للشباب تعلم المهنة والحصول على دخل خلال فترة التدريب.

وبينما يظل التوك توك والعمل في خدمات النقل بدائل متاحة أمام الشباب، فإن استمرار خروج العمالة الماهرة من الورش والمصانع يضع مستقبل عدد من الحرف والصناعات أمام تحدٍ حقيقي، لا يتعلق فقط باختفاء مهنة من الشارع، بل بفقدان خبرات تراكمت عبر أجيال.