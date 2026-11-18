قرر المسؤولون في مدينة طرابزون التركية إطلاق اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر على اسم أحد الشوارع في منطقة يومرا، ليضاف اسم الفرعون لمعالم المدينة الشغوفة بحبه وبعشق كرة القدم

وكان يحمل الشارع اسم " سيلفي" قبل تغييره ليحمل اسم " شارع محمد صلاح " بشكل رسمي ومع تحديث بيانات الشارع على الخرائط الالكترونية وأنظمة الملاحة

وتأتى تلك الخطوة في إطار الترحيب الشعبي الكبير بقدوم محمد صلاح وانضمامه لفريق طرابزون التركي في بداية الموسم الحالي حيث أغرمت الجماهير باللاعب بمجرد موافقته على الانتقال للدوري التركي

ولقى محمد صلاح احتفال كبير منذ اللحظات الاولى من وصوله للدوري التركي في سابقة لم تحدث كثيرا مع لاعب كرة قدم في أي انتقال جديد خلال مشواره، حتى أن وجود محمد صلاح في أي مكان يحوله لمزار سياحي يتجه له الجماهير من كافة انحاء العالم للتواجد فيه والتقاط الصور التذكارية

محمد صلاح خارج سباق جلوب سوكر

أعلنت جلوب سوكر عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم 2026، ومن المقرر الإعلان عن الجوائز والفائزين يوم 28 ديسمبر المقبل في دبي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم من جلوب سوكر، غياب محمد صلاح بعد موسم صعب قضاه في ليفربول قبل التألق والعودة للبريق مع نادي طرابزون سبور.

وتواجد كل من جوليان ألفاريز، نجم أتليتكو مدريد، في قائمة المرشحين لجائزة الأفضل، بجانب ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وكفارتسخيليا ونجما ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.