أعلنت جلوب سوكر عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم 2026، ومن المقرر الإعلان عن الجوائز والفائزين يوم 28 ديسمبر المقبل في دبي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم من جلوب سوكر، غياب محمد صلاح بعد موسم صعب قضاه في ليفربول قبل التألق والعودة للبريق مع نادي طرابزون سبور.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم كلا من ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، وهو اللاعب الوحيد من خارج قارة أوروبا المرشح للجائزة.

المرشحون لجائزة أفضل مهاجم في العالم

وتواجد كل من جوليان ألفاريز، نجم أتليتكو مدريد، في قائمة المرشحين لجائزة الأفضل، بجانب ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وكفارتسخيليا ونجما ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

وتضم القائمة 3 لاعبين من بايرن ميونخ وهم هاري كين، المتوج بجائزة الكرة الذهبية عن العام الماضي، ولويس دياز ومايكل أوليسه ونجما برشلونة رافينيا ولامين يامال رفقة هالاند وليونيل ميسي وبوكايو ساكا ولاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان.