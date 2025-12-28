قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على قائمة المتأهلين لدور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا حتى الآن
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
عبدالحكيم أبو علم

حسم عثمان ديمبلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جائزة افضل لاعب في عام 2025 بجوائز جلوب سوكر التي اقيمت في دبي وذلك بعد الظهور بشكل لافت في الموسم الماضي مع فريق باريس سان جيرمان.
 

وشملت قائمة الجوائز فوز لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بجائزة افضل مدرب ، بعد الحصول على الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا، بجانب السوبر الأوروبي والسوبر الفرنسي، وكأس إنتركونتيننتال 2025.
 

وفاز باريس سان جيرمان بجائزة أفضل ناد في العالم ، فيما فاز فيتينها، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب وسط في العالم ، وفاز لامين جمال علي جائزة افضل مهاجم في العالم بعد مساهمته في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي.
 

وتوج ديزيريه دوي، لاعب باريس سان جيرمان بجائزة افضل لاعب صاعد فيما فاز البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بجائزة افضل لاعب في الشرق الأوسط.
 

وحصد منتخب البرتغال جائزة أفضل منتخب في العالم بعد فوزه ببطولة دوري الأمم الأوروبية ، وفاز فريق برشلونة بجائزة أفضل فريق لسيدات كرة القدم في العالم وفاز ناصر الخليفي بجائزة أفضل رئيس ناد.
 

رونالدو كرة القدم بطولة الدوري جلوب سوكر دبي

