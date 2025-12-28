سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر

حسم عثمان ديمبلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جائزة افضل لاعب في عام 2025 بجوائز جلوب سوكر التي اقيمت في دبي وذلك بعد الظهور بشكل لافت في الموسم الماضي مع فريق باريس سان جيرمان.



وشملت قائمة الجوائز فوز لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بجائزة افضل مدرب ، بعد الحصول على الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا، بجانب السوبر الأوروبي والسوبر الفرنسي، وكأس إنتركونتيننتال 2025.



وفاز باريس سان جيرمان بجائزة أفضل ناد في العالم ، فيما فاز فيتينها، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب وسط في العالم ، وفاز لامين جمال علي جائزة افضل مهاجم في العالم بعد مساهمته في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي.



وتوج ديزيريه دوي، لاعب باريس سان جيرمان بجائزة افضل لاعب صاعد فيما فاز البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بجائزة افضل لاعب في الشرق الأوسط.



وحصد منتخب البرتغال جائزة أفضل منتخب في العالم بعد فوزه ببطولة دوري الأمم الأوروبية ، وفاز فريق برشلونة بجائزة أفضل فريق لسيدات كرة القدم في العالم وفاز ناصر الخليفي بجائزة أفضل رئيس ناد.

