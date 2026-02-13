قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
محافظات

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

كشف حازم خلف، عمدة قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، مؤكدًا أنه تدخل لاحتواء الموقف.


وقال العمدة إن الصفعة التي وجهها للشاب جاءت بهدف فض الأزمة وإنهاء التجمهر، مشيرًا إلى أنه اصطحبه إلى منزله وبدّل ملابسه قبل تسليمه لقوات الأمن التي حضرت لاحقًا. 


وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر إجبار الشاب على ارتداء بدلة رقص والاعتداء عليه وسط سخرية الحاضرين، ما أثار غضبًا واسعًا. 
وعلى الفور كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، وتم ضبط المتهمين الذين أقروا بارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تباشر جهات التحقيق استكمال التحقيقات.


ووصل المتهمون في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إلى مقر جهات التحقيق في بنها، وذلك لمباشرة التحقيقات معهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.


كما وصل إلى مقر جهات التحقيق أيضا الطرف الثاني، المجني عليه، لسماع أقواله في الواقعة، في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.


وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع فيس بوك أظهر قيام مجموعة من الأشخاص بإجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ووقوفه أعلى كرسي في مشهد أثار استياء وغضب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، قبل التعدي عليه بالضرب والسخرية منه أمام الأهالي.
 

وعقب رصد الفيديو، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.
 

 وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهم بسبب إقامة المجني عليه علاقة عاطفية مع ابنة أحدهم وهروبه معها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية عمدة ميت عاصم مركز بنها الأجهزة الأمنية

