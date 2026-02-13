فوز الوحدات في الدوري الأردني

حق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات فوزاً مهما علي حساب الجزيرة 2بهدفين في الجولة 15 من الدوري الأردني لكرة القدم.

ورفع الوحدات رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف الفيصلي صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة خلف الحسين إربد صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط خلف المتصدر فريق الرمثا.

وتقدم الوحدات في الدقيقة 18 عن طريق أنس العوضات من ضربة جزاء، قبل أن يضيف بنيامين أكور الهدف الثاني في الدقيقة 55.