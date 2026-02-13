أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

يحرص المواطنون على متابعة تطورات أسعار الذهب بشكل مستمر عبر محركات البحث، سواء بهدف شراء المشغولات الذهبية أو بغرض الادخار والاستثمار.

ولا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أبرز أدوات الاستثمار الآمن، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب



متوسط أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7545 جنيه للبيع، مقابل 7485 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 6915 جنيه للبيع، و6860 جنيه للشراء.

أما عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق المصري فسجل 6600 جنيه للبيع، و6550 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5655 جنيه للبيع، و5615 جنيه للشراء.

وسجل عيار 14 نحو 4400 جنيه للبيع، و4365 جنيه للشراء.

فيما بلغ سعر عيار 12 حوالي 3770 جنيه للبيع، و3745 جنيه للشراء.

وسجلت الأونصة نحو 234610 جنيه للبيع، و232830 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 52800 جنيه للبيع، و52400 جنيه للشراء.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة بالدولار نحو 4954.91 دولار.

علاقة السوق المحلي بالأسعار العالمية

يتأثر سعر الذهب في مصر بشكل مباشر بحركة الأسعار في الأسواق العالمية، إذ تنعكس أي تغيرات في البورصات الدولية وسعر صرف الدولار على السوق المحلي، مما يؤدي إلى تحركات سعرية بين الارتفاع والانخفاض وفقا للمستجدات الاقتصادية العالمية.

اتجاهات الذهب عالميا

تشير المؤشرات العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل إلى الصعود، مدعوما بالضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. وفي حال تخطت الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي، فمن المتوقع أن تشهد الأسعار في السوق المحلي مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

أداء الذهب خلال الأسابيع الماضية

ورغم حالة الاستقرار النسبي الحالية، فقد سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، وسط حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الأسعار العالمية خلال المرحلة القادمة.