المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 فبراير 2026| فيديو
مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات قسد
نتنياهو: أشك في توصل واشنطن لاتفاق مع طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، يستعرضه صدى البلد وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات، ميدبنك) ليسجل 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع. 

 سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية نحو  46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(العربي الإفريقي،  التنمية الصناعية، قطر الوطني، التعمير والإسكان، الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي) نحو 46.80 جنيه للشراء و 46.90 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك( نكست، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، المصرف العربي، الإسكندرية، القاهرة، فيصل الإسلامي) لنحو 46.78 جنيه للشراء و 46.87 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك  بيت التمويل الكويتي  إلى  46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي  نحو  46.76 جنيه للشراء و46.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، البركة، قناة السويس، أبو ظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول إلي 46.73 جنيه للشراء و46.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول نحو  46.72 جنيه للشراء و46.82 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 46.76 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة

46.84 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الجمعة

46.80 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار  في مصر اليوم الجمعة 

46.83 جنيه

