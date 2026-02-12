قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشاريع الصرف الصحي بالأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعدد من قيادات الشركة والعاملين بها، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات ومحطات المياه، والاطمئنان على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة سير العمل ميدانيًا والارتقاء بجودة الخدمات.


وأكد المهندس أحمد جابر خلال اللقاء ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، حفاظًا على سلامة العاملين، وتطبيق الإجراءات الوقائية أثناء تنفيذ الأعمال الميدانية وأعمال الصيانة اليومية، مشددًا على أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة أولويات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وأكد رئيس القابضة كذلك أهمية توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه من خلال الحملات الميدانية وأنشطة التوعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب ضرورة الإسراع في رقمنة الخدمات وتفعيل منظومة التحول الرقمي، خاصة في مجالات خدمة العملاء والتحصيل ومتابعة التشغيل، بما يضمن الدقة والشفافية وسرعة الاستجابة.
وشدد على أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل أحد المحاور الرئيسية التي تسعى الشركة إلى تعزيزها، من خلال منظومة الخط الساخن (125) ومراكز خدمة العملاء المنتشرة بالمحافظة، لضمان التواصل الفعّال مع المواطنين وتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.
وعقب الاجتماع، تفقد رئيس الشركة القابضة يرافقه رئيس شركة مياه الأقصر أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز إسنا، حيث شملت الجولة عددًا من القرى من بينها ترعة ناصر، وقوميرة، والقرايا، والحلة، والدير، لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية.
وأكد خلال جولته أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي القرى، موجّهًا بسرعة تذليل أية معوقات لضمان الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

كما شملت الجولة تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الدبابية، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الممول من بنك التنمية الأفريقى، حيث تابع رئيس الشركة معدلات تنفيذ الأعمال والمراحل المختلفة بالمحطة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية، والانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي، والحفاظ على الصحة العامة، ودعم الاستدامة البيئية.
واختتم المهندس أحمد جابر زيارته بالإشادة بجهود العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مؤكدًا أن نسب الإنجاز الحالية تعكس روح الفريق والانتماء، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل وتحقيق أعلى مستويات الأداء لخدمة المواطن المصري.

