قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
لوكمان يضيف الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في مرمى برشلونة بكأس ملك إسبانيا
ياسمينا عيسى تضمن ميدالية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية

ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعاً جيداً معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعاً جيداً معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
ملك ريان

تتصاعد في الساحة الإسرائيلية بين الحين والآخر موجات من الجدل حول فكرة منح عفو رئاسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة في ظل القضايا القانونية التي لاحقته خلال السنوات الماضية والانقسام السياسي الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي. وفي هذا السياق، تبرز أصوات تنتقد موقف الرئيس الإسرائيلي من عدم منحه عفوًا، معتبرة أن استمرار الأزمة القانونية يفاقم الاستقطاب ويؤثر على استقرار المشهد السياسي، بينما ترى أطراف أخرى أن أي عفو في هذا التوقيت قد يُفهم على أنه تدخل في مسار العدالة.


 

النقاش حول العفو الرئاسي في إسرائيل ليس جديدًا، إذ يمنح القانون الرئيس صلاحية إصدار عفو أو تخفيف أحكام في ظروف معينة، لكن استخدام هذه الصلاحية في القضايا ذات الطابع السياسي يظل شديد الحساسية. معارضو العفو لنتنياهو يؤكدون أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يظل فوق أي اعتبارات سياسية أو شخصية، وأن محاكمة أي مسؤول، مهما كان موقعه، يجب أن تأخذ مسارها الطبيعي دون ضغوط. كما يشيرون إلى أن اللجوء للعفو قد يخلق سابقة تُضعف ثقة الجمهور في المنظومة القضائية.


 

في المقابل، يرى بعض المؤيدين لفكرة العفو أن طول أمد القضايا والانقسام المصاحب لها ألقى بظلاله على الحياة السياسية والاقتصادية، وأن تسوية قانونية من هذا النوع قد تفتح الباب أمام تهدئة داخلية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية. ويعتبر هؤلاء أن صلاحية العفو وُجدت أصلًا للتعامل مع الحالات الاستثنائية التي تتداخل فيها السياسة بالقضاء.


 

وبين هذين الموقفين، يبقى الرأي العام الإسرائيلي منقسمًا، حيث ترتبط المواقف غالبًا بالانتماءات الحزبية والرؤية الأوسع لدور القضاء في الحياة السياسية. ويرى محللون أن القضية تتجاوز شخص نتنياهو لتلامس سؤالًا أعمق حول حدود الفصل بين السلطات، وكيفية الحفاظ على التوازن بين الاستقرار السياسي واستقلال القضاء. في النهاية، يظل قرار العفو، إن طُرح بجدية، خطوة ذات تبعات كبيرة، ليس فقط على مستقبل نتنياهو السياسي، بل على شكل العلاقة بين القانون والسياسة في إسرائيل ككل

ترامب امريكا عاجل عواجل نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

جامعه دمياط

جامعة دمياط تحصد المركز الثاني في محور الذكاء الاصطناعي والهندسي

محافظة دمياط

فعاليات ماراثون "إقرأ 100صفحة = شجرة" لليوم الثالت بدمياط

محافظة دمياط

حملة لرفع المخلفات والتراكمات بمختلف المناطق بدمياط

بالصور

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد