دمياط تبدأ تنفيذ مبادرة المدينة الصديقة للمرأة داخل 11 مركز شباب

ترأست المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، أولى اجتماعات اللجنة التنسيقية لمتابعة الأنشطة ونوادى السيدات بمراكز الشباب بحضور الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة والأستاذة مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة وممثلى الجهات المعنية، وذلك تزامناً مع إطلاق مبادرة “المدينة الصديقة للمرأة FCW... نادى سيدات دمياط ”.

فيما وقد شهد الاجتماع مناقشة آلية التنفيذ ، حيث أكدت " نائب محافظ دمياط " ان فكرة نادى السيدات جاءت انعكاساً لنجاح المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج ، والجوائز التى حققتها ، علاوة على ما حققته من أهداف لرعاية المرأة وتمكينها .

حيث لفتت " نائب المحافظ " على أهمية النادى فى تقديم الرعاية للسيدات من خلال إتاحة الفرصة لهم ، لممارسة الأنشطة الرياضية، فى مكان آمن وبالمجان، وذلك للحفاظ على صحتها ، علاوة على تعزيز تواجد الواعظات بالأوقاف و الأزهر الشريف ، لتقديم المشورة والوعى للسيدات ، و أيضًا تعزيز تواجد القطاع الصحى لتقديم خدمات التثقيف الصحى، والرعاية الطبية لها ، هذا إلى جانب أهمية دور المجلس القومي للمرأة ، و وحدة تكافؤ الفرص لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً وتنمية مهاراتها ، بالإضافة إلى أهمية تواجد المكتبة المتنقلة لمكتبة مصر العامة بمراكز الشباب وفقًا للخطة المعدة وكذا أهمية مشاركة خطة الهلال الأحمر المصري والتضامن الاجتماعي .

و فيما يخص تلك الخطة ، أشارت " المهندسة شيماء الصديق " إلى أن دمياط تضم نحو ١٠١ ، سيتم وضع خطة تتضمن عدد من مراكز الشباب كل ثلاثاء من كل أسبوع، بما يضمن تدوير الأنشطة لتشمل جميع مراكز الشباب ، وأوضحت إلى أن الثلاثاء القادم سيشهد انطلاق الأنشطة بعدد ١١ مركز كمرحلة أولي يوم الثلاثاء القادم وهم " مركز التنمية الشبابية بدمياط ونادى رأس البر، مركز شباب عزبة البرج ، نادى كفر سعد الرياضي ، مركز شباب كفر سعد ، مركز شباب السرو ، مركز شباب الروضة ، مركز شباب ميت أبو غالب، نادى المستقبل ومركز التنمية الشبابية بدمياط الجديدة، و مركز شباب كفر البطيخ " ،وسيتم الاعلان عن الانشطة بجدول واضح خلال الايام القادمة وأكدت على أهمية إشراك المجتمع المدني بالانشطة و دعم الفئات الأولى بالرعاية كل جهة في اللجنة في تخصصها .

وعلى هذا الصعيد،، ناقشت " نائب المحافظ " عدد من الأفكار والرؤى لتوفير حزمة من الخدمات تأتى بالتنسيق وبتكاتف كافة الجهات المشاركة، مؤكدة على أهمية مشاركة السيدات والفتيات من ذوى الهمم، و كذا فتيات مؤسسات الرعاية ، لافتة إلى أهمية توفير كافة آليات الرعاية الأمنية المتكاملة والتى تُعد من أهم إستراتيجيات المبادرة و وجهت بضرورة قيام اعضاء اللجنة تنفيذية بالتعاون التام مع بعضهم كفريق عمل متكامل كل في تخصصة للإشراف المباشر على خطط التنفيذ

وبدوره أكد الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة ومنسق عام المبادرة، أن المديرية قامت بإعداد خطة محددة لتنفيذ محاور المبادرة، ايماناً منها بأهمية ملف تمكين المرأة ورعايتها ، لافتًا إلى أنه تم تحديد المهام بفريق عمل المديرية ومراكز الشباب ، تحت إشرافه المباشر ، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتلك الاستراتيجية والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية .

هذا ويشار إلى ان اللجنة التنسيقية تم تشكيلها بقرار من محافظ دمياط، برئاسة نائب المحافظة وعضوية مدير مديرية الشباب والرياضة كمنسق عام ، ومقرر المجلس القومي للمرأة و مدير مكتب نائب محافظ دمياط، ومدير إدارة العلاقات العامة و مدير المكتب الإعلامي بالمحافظة ومديرى وحدات السكان و حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص و مكتبة مصر العامة ، و مركز التنمية البشرية، وممثلى عن جامعتى دمياط وحورس وممثلين عن مديريات الشباب والرياضة والتعليم والقوى العاملة والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والازهر والأوقاف.