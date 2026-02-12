رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

بشرى سارة زفتها الحكومة اليوم للموظفين والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة بشأن الرواتب حيث أعلن وزير المالية اليوم تبكير صرف مرتبات فبراير2026 قبل رمضان ، خلال الايام القليلة المقبلة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل ومع حلول منتصف الشهر الحالى، بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة شهر رمضان ، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تقديم صرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير الحالى قبل بداية الشهر الكريم لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

استعدادات صرف مرتبات فبراير2026

وأضاف وزير المالية أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تبكير صرف مرتبات شهر فبراير الحالى، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من يوم ١٦ فبراير الحالى، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

التسهيل على المواطنين

وأشار الوزير إلى أننا نسعى بكل جهد للتيسير على الموظفين وأهالينا، ومساندتهم بشتى الطرق بقدر الإمكان، موضحًا أننا مستمرون فى مسار «التسهيل على المواطنين» من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة.

من جهته، قال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026:

ويمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر فبراير2026 من خلال الأماكن الآتية:

-تصرف مرتبات شهر فبراير 2026 الجارى تصرف من خلال فروع البنوك.

فيما تصرف مرتبات شهر فبراير 2026 بواسطة فروع البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- صرف مرتبات شهر فبراير 2026 عبر ماكينات الصرف الآلى «ATM».

زيادة المرتبات

يذكر أنه جرى تطبيق زيادة أجور العاملين العام الماضى 2025 بدءًا من شهر يوليو الماضى، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية الأخيرة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية زادت 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتتراوح زيادة الأجور بين 600 و700 جنيه وتتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، إذ جرى تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوى 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجالى الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

كم رواتب الموظفين 2026؟



أوضحت البيانات الرسمية تفاصيل مرتبات 2026 وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، على النحو التالي:

مرتبات 2026 للدرجة الممتازة: تتراوح من 12.200 إلى 13.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة العالية أو ما يعادلها: تتراوح من 10.200 إلى 11.800 جنيه.

مرتبات 2026 لدرجة مدير عام أو ما يعادلها: تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الأولى أو ما يعادلها: تتراوح من 8.200 إلى 9.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثانية: تتراوح من 7.200 إلى 8.500 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثالثة «التخصصية»: تتراوح من 6.700 إلى 8.000 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الرابعة: تتراوح من 6.200 إلى 7.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الخامسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة السادسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

