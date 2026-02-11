موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، للعاملين بالدولة بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد الصرف رسميا تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، ما زاد من اهتمام الموظفين بمعرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بالمواعيد وأماكن الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يبدأ اعتبارا من يوم 22 فبراير على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت بداية من التاريخ المحدد لكل جهة إدارية وفقا للمنظومة المالية المعمول بها.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026



أتاحت وزارة المالية عدة منافذ لصرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتسهيل حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم دون تكدس.

تصرف المرتبات من خلال فروع البنوك المختلفة.

كما يمكن صرف المرتبات عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

وتتاح المرتبات أيضا من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية.

وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات .

* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات

ونص قانون التأمينات والمعاشات ، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات ، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.