شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن وصول أسعار الدواجن إلى 90 جنيهًا للكيلو غير واقعي، مشددًا على أن السعر المنطقي للدواجن يتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيهًا كحد أقصى، أما تجاوز حاجز 97 جنيهًا فيُعد أمرًا غير مبرر على الإطلاق.

استقرار الأسعار وعودتها لمستوياتها

وأكد رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن قرار السماح باستيراد الدواجن كان من المفترض أن ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها السوق.

وأضاف أن كبار المنتجين يجب أن يكونوا منضوين تحت مظلة اتحاد المنتجين والغرفة التجارية، مؤكدًا أن الخلاف في الرؤى أمر طبيعي طالما يصب في المصلحة العامة وليس لتحقيق مصالح شخصية، موضحًا: «نختلف ونتفق من أجل الصالح العام فقط».

عمليات استيراد المنتجات

وأشار الدكتور عبدالعزيز السيد إلى رفضه المبدئي لعمليات استيراد المنتجات دعمًا للصناعة الوطنية، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن للدولة الحق الكامل في الاستيراد عند حدوث أزمات حقيقية، وبالقدر الذي يساهم في سد الفجوة الموجودة بالسوق دون الإضرار بالإنتاج المحلي.

حماية المستهلك والحفاظ على الصناعة

وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على الصناعة الوطنية، قائلاً: «كلنا بندافع عن المستهلك، وبنشتغل بكل ما أوتينا من قوة علشان نحافظ على الإنتاج المحلي من ناحية، وعلى المستهلك من ناحية تانية».

آليات العرض والطلب

وانتقد رئيس شعبة الدواجن الاعتماد الكامل على آليات العرض والطلب دون وجود ضوابط، موضحًا أن ترك السوق دون تنظيم قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، قائلاً: «لو مشينا بمبدأ العرض والطلب فقط، محدش يزعل لو الفراخ وصلت 100 جنيه، لكن أنا مش عايز سوق بلا ضوابط».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأسعار ستشهد تراجعًا ملحوظًا بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مع تحسن المعروض واستقرار حركة الإنتاج في السوق.