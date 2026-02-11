قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقسام داخل إدارة الأهلي بسبب أسامة هلال .. تفاصيل
الأسطول الخفي .. حيلة أمريكية للضغط على إيران قبل الجولة الثانية من المفاوضات
خبير لوائح رياضية يدعو جوهر نبيل لتطبيق لائحة الكفاءة المالية بالأندية
حسام حسن يشكر أشرف صبحي على ما قدّمه خلال عمله وزيرًا للرياضة.. ماذا قال؟
أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور
ولا في خيالنا .. أحمد دياب يكشف حقيقة إلغاء الدوري المصري
«ما تشمّمني طعم الجمهور تاني»| شوبير: أعيدوا المباريات لملعبها الطبيعي.. والمُشجّع أولاً
تفاصيل إعارة بلال عطية لـ «ريال راسينج» الإسباني .. وشروط الموسم المقبل
أزمة أمريكية بسبب السوشيال الميديا.. حذف منشور لنائب «ترامب» يعترف بإبادة الأرمن
الولايات المتحدة تعتزم إرسال 200 جندي لتدريب الجيش النيجيري
ولا في خيالنا .. أحمد دياب يكشف حقيقة إلغاء الدوري المصري

أحمد دياب
أحمد دياب
سارة عبد الله

كشف النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، حقيقة ما يتردد بشأن إلغاء الدوري.

وقال أحمد دياب عبر قناة أون سبورت في تصريحات تلفزيونية: “مفيش حاجة اسمها إلغاء دوري، الكلام ده غير مطروح نهائياً ولا في خيالنا حتى، إحنا هدفنا ننهي المسابقة في موعدها عشان نرجع للمواعيد الطبيعية السنين الجاية”.

وتابع: “بالنسبة للهبوط، إحنا لما أخدنا القرار الموسم الماضي بحضور كل الأندية كنا واضحين تماماً إن القرار ده هيكون ليه أضرار وهنتداركها على مدار تلات مواسم، وإننا هنمشي بنظام الدوري بتاعنا على هبوط العدد ده عشان نرجع للرقم الطبيعي بتاعنا (18 فريق)، فما فيش أي نية للكلام ده ولا للموضوع ده (إلغاء الهبوط)”.

وأضاف: “طلبات الجهاز الفني في أربعة أو خمس أيام زيادة هي مجال بحث ودراسة، وهي طلبات مشروعة جداً. إحنا منتظرين قرعة المرحلة التانية وقرعة أفريقيا عشان نحدد الأيام هتبقى كام يوم بالتحديد”.

واختتم: “أهدافنا واضحة وهي انتظام مسابقة الدوري المصري إنها تخلص في المواعيد المظبوطة وتوفير كل الطلبات لمساعدة الجهاز الفني”.

