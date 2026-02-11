ولا في خيالنا .. أحمد دياب يكشف حقيقة إلغاء الدوري المصري

كشف النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، حقيقة ما يتردد بشأن إلغاء الدوري.

وقال أحمد دياب عبر قناة أون سبورت في تصريحات تلفزيونية: “مفيش حاجة اسمها إلغاء دوري، الكلام ده غير مطروح نهائياً ولا في خيالنا حتى، إحنا هدفنا ننهي المسابقة في موعدها عشان نرجع للمواعيد الطبيعية السنين الجاية”.

وتابع: “بالنسبة للهبوط، إحنا لما أخدنا القرار الموسم الماضي بحضور كل الأندية كنا واضحين تماماً إن القرار ده هيكون ليه أضرار وهنتداركها على مدار تلات مواسم، وإننا هنمشي بنظام الدوري بتاعنا على هبوط العدد ده عشان نرجع للرقم الطبيعي بتاعنا (18 فريق)، فما فيش أي نية للكلام ده ولا للموضوع ده (إلغاء الهبوط)”.

وأضاف: “طلبات الجهاز الفني في أربعة أو خمس أيام زيادة هي مجال بحث ودراسة، وهي طلبات مشروعة جداً. إحنا منتظرين قرعة المرحلة التانية وقرعة أفريقيا عشان نحدد الأيام هتبقى كام يوم بالتحديد”.

واختتم: “أهدافنا واضحة وهي انتظام مسابقة الدوري المصري إنها تخلص في المواعيد المظبوطة وتوفير كل الطلبات لمساعدة الجهاز الفني”.