الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
أخبار البلد

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 12 فبراير 2026 وحتى الاثنين 16 فبراير 2026، مشيرة إلى تعرض البلاد لانخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يوم الخميس على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الطقس غدا في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس تسجل ما بين 23 و24 درجة مئوية على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تصل إلى 24 – 25 درجة بشمال الصعيد، وسط طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، وبارد ليلًا.

كما حذرت هيئة الأرصاد، من نشاط للرياح يوم الخميس قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

درجات الحرارة غدا 

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد، إلى أنه اعتبارًا من الجمعة 13 فبراير، تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية للعظمى، ومن 16 إلى 17 درجة للصغرى خلال الفترة المشار إليها، بينما تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة عظمى بين 24 و27 درجة، والصغرى بين 13 و16 درجة.

أما مناطق شمال الصعيد فتتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 25 و29 درجة مئوية، والصغرى بين 12 و13 درجة، فيما تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، والصغرى بين 15 و16 درجة.

وناشدت الهيئة المواطنين بمتابعة التحديثات المستمرة للنشرات الجوية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية المتوقعة.

هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

