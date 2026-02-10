الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 12 فبراير 2026 وحتى الاثنين 16 فبراير 2026، مشيرة إلى تعرض البلاد لانخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يوم الخميس على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الطقس غدا في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس تسجل ما بين 23 و24 درجة مئوية على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تصل إلى 24 – 25 درجة بشمال الصعيد، وسط طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، وبارد ليلًا.

كما حذرت هيئة الأرصاد، من نشاط للرياح يوم الخميس قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

درجات الحرارة غدا

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد، إلى أنه اعتبارًا من الجمعة 13 فبراير، تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية للعظمى، ومن 16 إلى 17 درجة للصغرى خلال الفترة المشار إليها، بينما تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة عظمى بين 24 و27 درجة، والصغرى بين 13 و16 درجة.

أما مناطق شمال الصعيد فتتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 25 و29 درجة مئوية، والصغرى بين 12 و13 درجة، فيما تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، والصغرى بين 15 و16 درجة.

وناشدت الهيئة المواطنين بمتابعة التحديثات المستمرة للنشرات الجوية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية المتوقعة.