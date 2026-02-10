قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد

تولي دكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط المناصب القيادية والإشرافية، وقائد متميز في مسيرة الخدمة العسكرية والإنتاج الحربي.

الاسم الكامل:

دكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، هو قائد عسكري ورئيس قطاعات فنية في الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ورئيس مجلس إدارة شركات استراتيجية على مستوى الدولة.

البيانات الشخصية:

تاريخ الميلاد: 15 أبريل 1971

الدفعة: 31 فنية عسكرية

تاريخ التخرج : 30 يونيو 1994

السلاح: الأسلحة والذخيرة

التخصص: ميكانيكا (ذخيرة)

المناصب القيادية:

تولى جميع المناصب القيادية والإشرافية المناسبة لكل رتبة عسكرية في مجال خدمته بالقوات المسلحة حتى عام 2023.

رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي 2019-2023.

رئيس مجلس إدارة شركة جونسون واكس مصر 2023-2025.

رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) 2023-2025.

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب اعتبارًا من 27 أغسطس 2025.

الأنواط والجوائز:

نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

ميدالية 25 يناير.

ميدالية 30 يونيو.

التأهيل العلمي واللغات: