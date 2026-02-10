قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

التعديل الوزاري الجديد2026
التعديل الوزاري الجديد2026
رشا عوني   -  
كتب محمود مطاوع

يترقب الجميع التعديل الوزاري الجديد 2026 وأسماء الوزراء الجدد الذين سينضمون إلى الحقبة الوزارية مع بقاء بعض الوزراء في مناصبهم، ومن المقرر أن يتم عرض أسماء الوزراء الجدد اليوم على مجلس النواب في جلسة طارئة بشأن التعديل الوزاري.

التعديل الوزاري الجديد

وشمل التعديل الوزاري تغيير عدد من الوزراء منهم الاستثمار والإنتاج الحربي والشباب والثقافة والعدل والتعليم العالي والتخطيط والعمل والشباب والرياضة. 

نستعرض لكم أبرز أسماء الوزراء الجدد 2026 

  1. اللواء محمد عبد الفتاح لوزارة الإنتاج الحربي
  2. جيهان زكي لوزارة الثقافة
  3. محمد فريد لوزارة الاستثمار
  4. ضياء رشوان لوزارة الدولة للإعلام
  5. رأفت هندي لوزارة الاتصالات
  6. راندة المنشاوي لوزارة الإسكان
  7. جوهر نبيل لوزارة الشباب والرياضة
  8. الدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة التعليم العالي
  9. أحمد كوجك نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية
  10. حسام حسني نائبًا لوزير الصحة
  11. أحمد رستم لوزارة التخطيط
  12. خالد هاشم وزارة الصناعة
  13. حسن الرداد وزارة العمل
  14. محمود حلمي الشريف وزارة العدل

الوزراء الباقون في مناصبهم

يستمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، كما غادر عدد كبير من الوزراء مناصبهم في التعديل الوزاري واستمر بعضهم في أداء مهامهم. 

يستمر الدكتور بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية

المهندس محمود عصمت وزيرا للكهرباء 

 الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمجها. 

ويستمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

 المهندس كريم بدوي وزيرا للبترول

 أحمد كوجك وزيرا للمالية

الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل

المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية

والدكتور شريف فاروق وزير التموين 

بالأسماء والملامح.. تفاصيل التعديل الوزاري الجديد 2026 وموعد حلف اليمين أمام الرئيس السيسي | الخبر لايف

السيسي يبحث مع مدبولي التعديل الوزاري

كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية التنمية الإقتصادية الانتاج والطاقة والأمن الغذائي المجتمع وبناء الانسان، وذلك بالاضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من اجراء التعديل الوزاري
 

حق الرئيس في إجراء تعديل وزاري

وتنص لائحة مجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. 

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
 

التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد وزير التربية والتعليم وزير التموين اسماء الوزراء الجدد

