حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا

أكد حازم المنوفي عضو شعبة السلع الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية أن أسعار البيض شهدت موجة ارتفاع ملحوظة خلال الأسبوع الأخير، حيث زاد سعر طبق البيض الأحمر والأبيض بنحو 7 جنيهات، بواقع جنيه واحد يوميًا، في ظل استمرار تحركات الأسعار داخل السوق المحلية.

وأوضح المنوفي أن أسعار اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 سجلت نحو 123 جنيهًا لطبق البيض الأبيض بطاريات، و118 جنيهًا لطبق البيض الأبيض أرضي، كما بلغ سعر طبق البيض الأحمر بطاريات 123 جنيهًا، و118 جنيهًا للبيض الأحمر أرضي، فيما ارتفع سعر طبق البيض البلدي مائدة وبلدي بيك إلى 145 جنيهًا، وسجل البيض البلدي معمل 4.90 جنيه للبيضة الواحدة.

وأشار إلى أن الزيادة الأكبر تركزت في البيض البلدي، حيث تجاوزت الارتفاعات خلال الفترة الأخيرة حاجز 25 جنيهًا للطبق، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، خاصة مع تزايد معدلات الاستهلاك واقتراب شهر رمضان المبارك.

وأضاف المنوفي أن هذه الارتفاعات ترجع إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها زيادة تكاليف الإنتاج والأعلاف والنقل والطاقة، إلى جانب تذبذب حجم المعروض في بعض الفترات، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك.

وشدد رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط حلقات التداول من المزرعة إلى المستهلك، بما يضمن عدم المبالغة في هوامش الربح، مطالبًا بتفعيل آليات التدخل السريع لزيادة المعروض من البيض عبر المنافذ الحكومية ومعارض «أهلًا رمضان» لتخفيف الضغط على المواطنين.

وأكد المنوفي أن استمرار المتابعة اليومية للأسعار بات أمرًا ضروريًا خلال المرحلة الحالية، حفاظًا على استقرار السوق وحماية المستهلك من موجات الارتفاع غير المبررة، مشيرًا إلى أن الجمعية ستواصل رصد الأسعار وإعلانها بشفافية للرأي العام.