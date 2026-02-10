الهلال الأحمر يقدم خدمات إنسانية وإغاثية للدفعة السابعة من مرضى ومصابي غزة

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة السابعة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور، وتقديم جميع الخدمات الإغاثية، والدعم النفسي للأطفال، فضلًا عن خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع وجبات ساخنة، وتوفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

في سياق متصل، أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الثلاثاء، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 135، حاملة أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تنوعت بين السلال الغذائية، ودقيق، ومستلزمات إغاثية وعناية شخصية، إضافة إلى مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية بالقطاع.

وكثف الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 13,920 قطعة ملابس شتوية، ونحو 24,890 بطانية، و970 مشمعا، وأكثر من 11,260 خيمة لإيواء المتضررين.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.