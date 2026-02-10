صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد

رصدت صور الأقمار الصناعية، بحسب رويترز، نشاطا متزايدا داخل معسكر في منطقة إقليم بني شنقول-قمز غرب إثيوبيا، وهي منطقة نائية قرب الحدود السودانية.



المعسكر يخضع للسيادة الاثيوبية ويظهر فيه مقاتلين تابعين لميليشيا الدعم السريع السودانية وقد ازداد بشكل ملحوظ النشاط بداخله منذ أكتوبر الماضي، نظرا لقربه من الحدود الشمالية ما منحه طابعًا سريًا حيث يُسهّل عمليات نقل المقاتلين.

وترى رويترز أن هذا التطور قد يمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار الحرب السودانية، إذ يتيح لقوات الدعم السريع مصدرًا مستمرًا للمقاتلين في وقت تتصاعد فيه حدة المعارك، لا سيما في جنوب السودان ومناطقه المتاخمة للحدود.

ويأتي هذا الكشف في ظل تزايد المؤشرات على تدويل الصراع السوداني، مع اتهامات متبادلة بين أطراف إقليمية ودولية بالتدخل، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار تدفق السلاح والمقاتلين يطيل أمد الحرب ويعمق الكارثة الإنسانية في البلاد.



صور أقمار صناعية

ونقلت الوكالة عن ثمانية مصادر، من بينهم مسؤول حكومي إثيوبي كبير، أن دولة لم تسمها هي التي مولت إنشاء المعسكر، ووفرت مدربين عسكريين ودعمًا لوجستيًا، وهو ما ورد كذلك في مذكرة داخلية صادرة عن أجهزة الأمن الإثيوبية وبرقية دبلوماسية اطلعت عليهما رويترز.

ووفق التحقيق، تحدثت رويترز إلى 15 مصدرًا مطلعًا على تشييد المعسكر وآلية عمله، من بينهم مسؤولون ودبلوماسيون إثيوبيون، كما قامت بتحليل صور أقمار صناعية للمنطقة، قدمها مسؤولان في المخابرات الإثيوبية، وأكدت تطابقها مع ما ورد في الوثائق الأمنية.