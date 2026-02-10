البنك المركزي: 0.5% تراجعا في التضخم علي أساس سنوي

تراجع معدل التضخم الشهري المعد من البنك المركزي المصري بمقدار 0,5% مسجلا 1.2% بنهاية يناير الماضي بعد أن كان 1.5% في نفس الفترة من العام السابق .

كشفت نشرة البنك المركزي المصري الصادرة اليوم من عن ارتفاع. معدل التضخم الشهري مقدار 1% بالمقارنة بديسمبر السابق حيث بلغ 0.2%.



وتراجع التضخم علي أساس سنوي مسجلا انخفاض بمعدل 0.6% إذ بلغ 11.2% بنهاية الشهر الماضي بعد أن كان 11.8% في ديسمبر من تفس العام .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن وصول التضخم الشهري الي 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في

ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.