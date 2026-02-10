قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
أسماء عبد الحفيظ

كثير من الأشخاص تشتكي إن الكفتة في الفرن بتطلع ناشفة أو مفتتة، والسبب غالبًا خطأ بسيط في المكونات أو طريقة الخَبز. السر الحقيقي للكفتة الطرية مش في اللحم بس، لكن في التوازن بين الدهون، الرطوبة، ودرجة الحرارة، للشيف جوجو عثمان.

 المكونات سر الطراوة هنا

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
  • ½ كيلو لحم مفروم يفضل خليط بقري + دهون بنسبة 20%
  • بصلة كبيرة مبشورة ومُعصورة جيدًا
  • 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
  • 1 ملعقة صغيرة ملح
  • ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ½ ملعقة صغيرة بهارات كفتة
  • ½ ملعقة صغيرة قرفة اختياري لكنها بتفرق
  • 1 ملعقة صغيرة بابريكا
  • 1 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم أو عيش فينو مطحون
  • 1 ملعقة كبيرة زيت أو سمن بلدي
  • سر إضافي: 2 ملعقة كبيرة ماء أو لبن

طريقة التحضير الصحيحة

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف 

 في بولة كبيرة، اخلطي اللحم مع الملح والتوابل الأول.
 أضيفي البصل المعصور كويس جدًا (مهم علشان ما تفكش).
 أضيفي البقدونس، البقسماط، الزيت أو السمن، والماء أو اللبن.
 اعجني الخليط باليد 3–4 دقائق فقط زيادة العجن تنشف الكفتة.
غطي البولة وادخليها التلاجة 30 دقيقة خطوة مهمة لتماسك الكفتة.

 التشكيل

  • شكّلي الكفتة صوابع أو أصابع عريضة
  • رصيها على شبكة فرن وتحتها صينية فيها شوية ماء أو بصل
  • الشبكة تسمح بخروج الدهون بدون ما الكفتة تغرق فيها

طريقة الشوي في الفرن

  • سخني الفرن مسبقًا على 200 درجة
  • دخلي الكفتة في الرف الأوسط
  • شوّحيها 15 دقيقة
  • اقلبِيها على الجهة التانية
  • شغّلي الشواية 5 دقائق فقط للتحمير

 لا تتركيها أكتر من كده، الإفراط في الشوي هو العدو الأول للطراوة.

 أسرار عدم نشفان الكفتة مهمة جدًا

  •  لا تستخدمي لحم خالي من الدهون
  •  البصل لازم يكون معصور
  •  إضافة معلقة زيت أو سمن ضرورية
  •  الشبكة أفضل من الصينية
  •  حرارة عالية ووقت قصير
  •  لا تضغطي على الكفتة أثناء الشوي

 أفكار تقديم

  • مع عيش بلدي وسلطة طحينة
  • مع أرز بسمتي وسلطة خضراء
  • في سندوتشات مع طماطم مشوية وبصل
  • لو حابة طعم المحلات أكتر:
  • ضيفي ¼ ملعقة صغيرة كربونات مع التتبيل مرة كل فترة فقط.
الكفتة الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف أسرار عدم نشفان الكفتة مهمة جدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

حالة الطقس

رمضان يبدأ بأجواء أقل حرارة.. خريطة الطقس وتقلباته خلال الأيام المقبلة

صورة ارشيفية

أخبار التوك شو| خبر عاجل من مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري.. أسعار الذهب اليوم

أرشيفية

ترجيحات بعقدها في الإمارات.. جولة جديدة من المحادثات الروسية- الأوكرانية

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد