طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

كثير من الأشخاص تشتكي إن الكفتة في الفرن بتطلع ناشفة أو مفتتة، والسبب غالبًا خطأ بسيط في المكونات أو طريقة الخَبز. السر الحقيقي للكفتة الطرية مش في اللحم بس، لكن في التوازن بين الدهون، الرطوبة، ودرجة الحرارة، للشيف جوجو عثمان.

المكونات سر الطراوة هنا

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

½ كيلو لحم مفروم يفضل خليط بقري + دهون بنسبة 20%

بصلة كبيرة مبشورة ومُعصورة جيدًا

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات كفتة

½ ملعقة صغيرة قرفة اختياري لكنها بتفرق

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم أو عيش فينو مطحون

1 ملعقة كبيرة زيت أو سمن بلدي

سر إضافي: 2 ملعقة كبيرة ماء أو لبن

طريقة التحضير الصحيحة

في بولة كبيرة، اخلطي اللحم مع الملح والتوابل الأول.

أضيفي البصل المعصور كويس جدًا (مهم علشان ما تفكش).

أضيفي البقدونس، البقسماط، الزيت أو السمن، والماء أو اللبن.

اعجني الخليط باليد 3–4 دقائق فقط زيادة العجن تنشف الكفتة.

غطي البولة وادخليها التلاجة 30 دقيقة خطوة مهمة لتماسك الكفتة.

التشكيل

شكّلي الكفتة صوابع أو أصابع عريضة

رصيها على شبكة فرن وتحتها صينية فيها شوية ماء أو بصل

الشبكة تسمح بخروج الدهون بدون ما الكفتة تغرق فيها

طريقة الشوي في الفرن

سخني الفرن مسبقًا على 200 درجة

دخلي الكفتة في الرف الأوسط

شوّحيها 15 دقيقة

اقلبِيها على الجهة التانية

شغّلي الشواية 5 دقائق فقط للتحمير

لا تتركيها أكتر من كده، الإفراط في الشوي هو العدو الأول للطراوة.

أسرار عدم نشفان الكفتة مهمة جدًا

لا تستخدمي لحم خالي من الدهون

البصل لازم يكون معصور

إضافة معلقة زيت أو سمن ضرورية

الشبكة أفضل من الصينية

حرارة عالية ووقت قصير

لا تضغطي على الكفتة أثناء الشوي

