بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

مع بدء موجة جديدة من ارتفاع أسعار السجائر، وجد ملايين المدخنين أنفسهم أمام معادلة صعبة: ميزانية تُستنزف، وصحة تُنهك، وإدمان يتعمق، وتزامنت هذه الزيادة مع اقتراب شهر رمضان قد يكون الفرصة الأذكى والأكثر واقعية لاتخاذ قرار حاسم بالإقلاع عن التدخين، لا بالقهر، بل بخطة ذكية تناسب الصيام وتقلل الأعراض الجانبية.

فى إطار هذا أوضح الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن رمضان ليس فقط شهر صيام عن الطعام والشراب، بل هو تدريب نفسي وسلوكي على كسر العادات والتدخين في مقدمتها.

لماذا يُعد رمضان أفضل وقت لترك التدخين؟

الامتناع القسري لساعات طويلة : المدخن يصوم 14–16 ساعة دون سيجارة، وهو ما يعادل نصف خطة الإقلاع.

: المدخن يصوم 14–16 ساعة دون سيجارة، وهو ما يعادل نصف خطة الإقلاع. انخفاض عدد السجائر تلقائيًا : أغلب المدخنين يقل عدد السجائر في رمضان بنسبة تصل إلى 50%.

: أغلب المدخنين يقل عدد السجائر في رمضان بنسبة تصل إلى 50%. الدعم الروحي والنفسي : قوة الإرادة تكون أعلى، والشعور بالذنب أقل.

: قوة الإرادة تكون أعلى، والشعور بالذنب أقل. الدافع المادي: مع زيادة الأسعار، الإقلاع يعني توفير مئات الجنيهات شهريًا.

حقيقة مهمة:

أعراض انسحاب النيكوتين تبلغ ذروتها خلال أول 72 ساعة فقط، وبعد أسبوع يبدأ الجسم في التعافي طرق فعالة للإقلاع عن التدخين في رمضان بدون توتر

1. لا تقلع فجأة قبل رمضان بيوم

الخطأ الشائع هو التوقف المفاجئ، ما يسبب صداعًا وعصبية شديدة أثناء الصيام.

الأفضل:

قبل رمضان بأسبوعين: قلل عدد السجائر تدريجيًا

استبدل كل سيجارة بتأخير 15 دقيقة

احذف سيجارة العادة بعد الأكل – مع القهوة

2. عدّل طقوس الإفطار

الكثير من المدخنين يربطون السيجارة بـ:

الشاي

القهوة

الجلسات بعد الإفطار

الحل الذكي:

ابدأ الإفطار بماء وتمر

انتظر 20 دقيقة قبل أي مشروب ساخن

استبدل الشاي بالقرفة أو النعناع

امشِ 10 دقائق بعد الإفطار لتقليل الرغبة

3. استخدم بدائل النيكوتين بذكاء

يمكن استخدام:

لبان النيكوتين

لصقات النيكوتين توضع بعد الإفطار

معلومة مهمة:

بدائل النيكوتين لا تُفطر إذا استُخدمت ليلًا، وتقلل أعراض الصداع والعصبية بنسبة كبيرة.

4. اهزم صداع الصيام بالطعام لا بالسيجارة

كثيرون يظنون أن الصداع سببه غياب النيكوتين فقط، بينما السبب الحقيقي غالبًا:

الجفاف

نقص السكر

قلة النوم

نصائح سريعة:

اشرب 8 أكواب ماء بين الإفطار والسحور

لا تهمل السحور

ركز على البروتين والتمر

تجنب القهوة بكثرة أول أسبوع

5. استغل الصلاة والعبادات كسلاح نفسي

الرغبة في التدخين تستمر من 5 إلى 10 دقائق فقط.

بدلًا من المقاومة:

توضأ

اقرأ قرآن

قم وغيّر مكانك

اشغل يديك مسبحة – هاتف – مشي

ماذا يحدث لجسمك بعد ترك التدخين في رمضان؟

بعد 24 ساعة: يقل خطر الجلطة

بعد 72 ساعة: تتحسن حاسة الشم والتنفس

بعد أسبوعين: زيادة الطاقة وتحسن النوم

بعد شهر: تحسن واضح في البشرة وضيق التنفس

كم ستوفر لو أقلعت عن التدخين؟

إذا كنت تدخن علبة يوميًا وسعرها 70 جنيهًا:

شهريًا: أكثر من 2000 جنيه

سنويًا: أكثر من 24 ألف جنيه

يعني عمرة، مصيف، أو مصاريف بيت… بدل دخان.

نصيحة أخيرة

لا تقل: سأقلع بعد رمضان

رمضان هو بداية الإقلاع، وليس مجرد تجربة مؤقتة.

وكل يوم تصوم فيه دون سيجارة هو انتصار حقيقي.