الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
أسماء عبد الحفيظ

الاستيقاظ فجأة على خدر أو تنميل في اليد أو القدم تجربة شائعة يمر بها كثيرون، وغالبًا ما يتم تجاهلها باعتبارها وضعية نوم خاطئة.

لكن السؤال المقلق الذي يتكرر: هل خدر الأطراف أثناء النوم عرض طبيعي أم قد يكون إنذارًا لجلطة أو مشكلة خطيرة؟

متى يكون خدر الأطراف عرضًا عاديًا؟

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها 

وفقا لما نشره موقع إكسبريس أنه في أغلب الحالات، يكون الخدر أثناء النوم غير خطير، وينتج عن أسباب بسيطة، مثل:

  • النوم على الذراع أو الساق لفترة طويلة
  • ضغط مؤقت على الأعصاب أو الأوعية الدموية
  • وضعية خاطئة للرقبة أو العمود الفقري
  • استخدام وسادة غير مناسبة

العلامة المطمئنة:
إذا اختفى الخدر خلال دقائق بعد تغيير الوضعية أو تحريك الطرف، ولا يتكرر يوميًا، فغالبًا لا يدعو للقلق.

متى يتحول الخدر إلى علامة تحذيرية؟

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها 

هنا يجب التوقف والانتباه. خدر الأطراف قد يكون إنذارًا مبكرًا لمشكلة صحية إذا تكرر أو صاحبه أعراض أخرى.

علامات الخطر تشمل

  • خدر متكرر يوميًا أو شبه يومي
  • خدر يستمر أكثر من 10–15 دقيقة بعد الاستيقاظ
  • تنميل مصحوب بألم أو ضعف في العضلات
  • فقدان الإحساس في جانب واحد من الجسم
  • صعوبة في الكلام أو الرؤية
  • دوخة أو صداع شديد مفاجئ

هل الخدر أثناء النوم يدل على جلطة؟

ليس دائمًا، لكنه ممكن في حالات معينة.

الجلطة الدماغية غالبًا لا تظهر بخدر بسيط فقط، بل تكون مصحوبة بـ:

  • خدر أو شلل مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق غالبًا في جهة واحدة اضطراب في الكلام أو الفهم
  • فقدان توازن مفاجئ
  • صداع حاد غير معتاد
  • معلومة مهمة
    الخدر الذي يظهر فقط أثناء النوم ويزول بالحركة نادرًا ما يكون جلطة.
    لكن الخدر المفاجئ المستمر أثناء اليقظة يستدعي الطوارئ فورًا.

أسباب صحية شائعة لخدر الأطراف ليلًا

بعيدًا عن الجلطة، هناك أسباب أكثر شيوعًا:

  •  نقص الفيتامينات
  • نقص فيتامين B12 يسبب تنميل الأطراف
  • يصاحبه إرهاق وضعف عام
  •  ضغط الأعصاب
  • مثل متلازمة النفق الرسغي
  • شائعة عند النساء بعد الأربعين
  • يزداد ليلًا
  • مشكلات العمود الفقري
  • انزلاق غضروفي عنقي أو قطني
  • الخدر قد يصيب الذراعين أو الساقين
  • مرض السكري
  • الخدر علامة مبكرة لاعتلال الأعصاب
  • يظهر غالبًا في القدمين
  •  ضعف الدورة الدموية
  • خاصة مع التدخين أو الجلوس الطويل

متى يجب مراجعة الطبيب فورًا؟

لا تترددي في طلب المساعدة الطبية إذا:

  • استمر الخدر دون تحسن
  • تكرر يوميًا لأكثر من أسبوع
  • صاحبه ضعف، ثقل اللسان، أو زغللة
  • كنتِ تعانين من ضغط، سكر، أو تاريخ جلطة

كيف تحمين نفسك؟

  • اختاري وضعية نوم صحيحة
  • استخدمي وسادة تدعم الرقبة
  • لا تهملي تحليل فيتامين B12 والسكر
  • تحركي بانتظام وتجنبي الجلوس الطويل
  • لا تفسري كل الأعراض على أنها إجهاد
كيف تحمين نفسك الأطراف خدر الأطراف النوم خدر الأطراف أثناء النوم متى يجب مراجعة الطبيب فورًا أسباب صحية شائعة لخدر الأطراف ليلًا هل الخدر أثناء النوم يدل على جلطة علامات الخطر تشمل الاستيقاظ الاستيقاظ فجأة خدر تنميل خدر أو تنميل خدر أو تنميل في اليد أو القدم النوم على الذراع أو الساق لفترة طويلة الأوعية الدموية ضغط مؤقت على الأعصاب أو الأوعية الدموية استخدام وسادة غير مناسبة العمود الفقري وضعية خاطئة للرقبة

