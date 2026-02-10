الاستيقاظ فجأة على خدر أو تنميل في اليد أو القدم تجربة شائعة يمر بها كثيرون، وغالبًا ما يتم تجاهلها باعتبارها وضعية نوم خاطئة.

لكن السؤال المقلق الذي يتكرر: هل خدر الأطراف أثناء النوم عرض طبيعي أم قد يكون إنذارًا لجلطة أو مشكلة خطيرة؟

متى يكون خدر الأطراف عرضًا عاديًا؟

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

وفقا لما نشره موقع إكسبريس أنه في أغلب الحالات، يكون الخدر أثناء النوم غير خطير، وينتج عن أسباب بسيطة، مثل:

النوم على الذراع أو الساق لفترة طويلة

ضغط مؤقت على الأعصاب أو الأوعية الدموية

وضعية خاطئة للرقبة أو العمود الفقري

استخدام وسادة غير مناسبة

العلامة المطمئنة:

إذا اختفى الخدر خلال دقائق بعد تغيير الوضعية أو تحريك الطرف، ولا يتكرر يوميًا، فغالبًا لا يدعو للقلق.

متى يتحول الخدر إلى علامة تحذيرية؟

هنا يجب التوقف والانتباه. خدر الأطراف قد يكون إنذارًا مبكرًا لمشكلة صحية إذا تكرر أو صاحبه أعراض أخرى.

علامات الخطر تشمل

خدر متكرر يوميًا أو شبه يومي

خدر يستمر أكثر من 10–15 دقيقة بعد الاستيقاظ

تنميل مصحوب بألم أو ضعف في العضلات

فقدان الإحساس في جانب واحد من الجسم

صعوبة في الكلام أو الرؤية

دوخة أو صداع شديد مفاجئ

هل الخدر أثناء النوم يدل على جلطة؟

ليس دائمًا، لكنه ممكن في حالات معينة.

الجلطة الدماغية غالبًا لا تظهر بخدر بسيط فقط، بل تكون مصحوبة بـ:

خدر أو شلل مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق غالبًا في جهة واحدة اضطراب في الكلام أو الفهم

فقدان توازن مفاجئ

صداع حاد غير معتاد

معلومة مهمة

الخدر الذي يظهر فقط أثناء النوم ويزول بالحركة نادرًا ما يكون جلطة.

لكن الخدر المفاجئ المستمر أثناء اليقظة يستدعي الطوارئ فورًا.

أسباب صحية شائعة لخدر الأطراف ليلًا

بعيدًا عن الجلطة، هناك أسباب أكثر شيوعًا:

نقص الفيتامينات

نقص فيتامين B12 يسبب تنميل الأطراف

يصاحبه إرهاق وضعف عام

ضغط الأعصاب

مثل متلازمة النفق الرسغي

شائعة عند النساء بعد الأربعين

يزداد ليلًا

مشكلات العمود الفقري

انزلاق غضروفي عنقي أو قطني

الخدر قد يصيب الذراعين أو الساقين

مرض السكري

الخدر علامة مبكرة لاعتلال الأعصاب

يظهر غالبًا في القدمين

ضعف الدورة الدموية

خاصة مع التدخين أو الجلوس الطويل

متى يجب مراجعة الطبيب فورًا؟

لا تترددي في طلب المساعدة الطبية إذا:

استمر الخدر دون تحسن

تكرر يوميًا لأكثر من أسبوع

صاحبه ضعف، ثقل اللسان، أو زغللة

كنتِ تعانين من ضغط، سكر، أو تاريخ جلطة

كيف تحمين نفسك؟