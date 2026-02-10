قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
برلمان

أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم
أميرة خلف

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الموعد النهائي لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم، ليكون الموافق 12 أبريل المقبل من العام الجاري 2026.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة لإتاحة بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين، بما يساهم في تنظيم السوق العقارية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان الاستقرار السكني للفئات المستحقة، مع إتاحة بدائل لغير المستحقين ولكن بشروط مختلفة، حدد قانون الإيجار القديم عدة ضوابط وآليات لحصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

كما حدد القانون الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما.

وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

وبناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

فئات لها أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة

أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

ومنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم لمواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الوحدات البديلة وحدات الايجار القديم الايجار القديم

